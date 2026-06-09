우탁우 PD가 '위대한 가이드3'의 관전 포인트와 기존 멤버들을 또 섭외한 이유를 밝혔다./사진제공=MBC에브리원

우탁우 PD가 '위대한 가이드3'의 관전 포인트와 기존 멤버들을 또 섭외한 이유를 밝혔다./사진제공=MBC에브리원

우탁우 PD가 '위대한 가이드3'의 관전 포인트와 기존 멤버들을 또 섭외한 이유를 밝혔다.9일 MBC에브리원 새 예능프로그램 '위대한 가이드3' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 우탁우 PD를 비롯해 방송인 박명수, 김대호, 배우 최다니엘·전소민, 가수 이무진이 참석했다.우 PD는 관전 포인트를 묻는 말에 출연진들의 예측 불가능한 케미를 꼽았다. 그는 "멤버들이 굉장히 독특하다. 보통 함께 고생하면 끈끈해질 법도 한데 끝까지 서로를 못 잡아먹어서 안달이 나 있다"며 "그 모습을 지켜보는 저 역시 긴장의 끈을 놓을 수 없었다"고 말했다.이어 "아름다운 우정만 보여준다면 예능이 아니라고 생각한다. 그런 예상 밖의 모습들이 흥미롭다"며 "멤버들은 늘 제가 상상한 것 이상의 그림을 만들어낸다. 예를 들어 낚시하면 잘할지, 못할지 정도를 예상하는데 갑자기 웃통을 까는 식"이라고 말해 웃음을 자아냈다.우 PD는 "기획 단계에서는 '이게 될까' 싶었는데 완성된 결과물을 보고 확신이 생겼다"며 "편집하면서도 '이게 예능인가, 다큐멘터리인가'라는 생각이 들 정도였다"고 밝혔다.이어 "영상을 먼저 접한 분 중에는 '거의 다큐멘터리 같다', '내셔널지오그래픽 같다'는 반응도 있었다"며 "현장에서 벌어진 거친 상황과 출연진들의 생생한 감정을 최대한 담아내려고 노력했다. 다큐멘터리에서나 볼 수 있는 장면들을 예능으로 어떻게 풀어냈는지가 관전 포인트"라고 설명했다.우 PD는 "지난 시즌 당시 김대호 씨가 '이 정도 고생이면 버틸 수 있는 연예인이 몇 없겠다'고 지나가듯 말한 적이 있는데, 저도 정말 공감했다"며 "이 프로그램을 경험해 본 분들이어야 이번 시즌도 함께할 수 있다고 생각했다"고 말했다. 그는 "시즌을 거듭할수록 멤버들의 케미가 더 좋아졌다"며 "이번 여행을 통해서도 더욱 끈끈한 우정을 쌓았다"고 덧붙였다.'위대한 가이드3'은 9일 오후 8시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr