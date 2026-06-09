가수 이효리 / 사진=텐아시아 DB

연애전쟁 티저 / 사진 제공｜JTBC

이효리, 서장훈, 김희철이 JTBC 새 리얼리티 예능 '연애전쟁'의 MC를 맡는다.JTBC 새 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 오는 6월 23일 저녁 8시 50분 첫 방송된다. 이 가운데 '연애전쟁' 측이 티저 2종과 메인 포스터를 공개했다.공개된 티저 2종은 환승연애 티저와 더치페이 티저로, '연애 고수' 이효리, 서장훈, 김희철이 역대급 연애전쟁 사연을 재연한다. 특히 환승연애 티저에서는 여친으로 변신한 이효리가 남친으로 변신한 서장훈에게 당당하게 환승 이별을 통보한다. 이효리는 서장훈의 친구 김희철이 등장하자마자 눈빛이 달라지더니 "장훈아 우리 헤어지자. 나 희철 씨 소개해줘"라며 거침없이 남친의 친구에게로 환승을 선언한다. 서장훈은 친구에게 여친을 빼앗겨 절망에 휩싸인 남친 연기를 완벽하게 소화해낸다.또 다른 티저 속 이효리와 김희철은 더치페이를 주제로 현실 커플을 연기해 눈길을 끈다. 남친 김희철은 "내가 콜라 두 입 더 먹었으니까 6,543원 입금해"라며 1원 단위까지 계산하는 모습으로 여친 이효리의 극대노를 유발한다. 이효리는 "살려는 드릴게"라는 의미심장한 멘트와 함께 쿠션 공격을 퍼붓는다.이와 함께 공개된 연애전쟁 메인 포스터는 '갈 데까지 간 연인들의 피 터지는 전쟁'이라는 카피와 함께 신경전을 펼치는 이효리와 서장훈의 모습이 담겨 있다. 서로의 멱살을 잡은 두 사람의 모습 뒤로 피 튀기는 두 사람 사이에서 머리를 짚은 채 난감한 표정을 짓는 김희철이 담겨 있다.JTBC '연애전쟁'은 오는 6월 23일 화요일 저녁 8시 50분 JTBC에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr