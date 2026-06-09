티파니 영이 변요한의 반려견과 동반 출연한다./사진=텐아시아DB

티파니 영이 변요한의 반려견과 동반 출연한다./사진제공=SBS

소녀시대 티파니 영이 남편 변요한의 반려견과 함께 동반 출연을 예고했다.지난 8일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 '아근진')에서는 티파니 영, 김예원의 출연이 예고됐다.이날 방송 말미 공개된 예고편에서는 허경환이 스페셜 MC로 나서 눈길을 끌었다. 티파니 영은 반려견 복자와 함께 등장해 “여기는 제 새로운 가족이다. 남편의 아이”라고 소개했다.이수지는 “혼인신고 했다고 들었다. 축하한다”며 티파니 영과 변요한의 결혼을 축하했다. 티파니 영은 “이 사람과 함께하면 좋겠다는 생각에 가게 되더라”며 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.한편, 티파니 영은 지난 2월 변요한과 혼인 신고를 마쳤다. 결혼식은 아직 올리지 않았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr