사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 연상연하 특집에 출연했던 29기 옥순이 만개한 장미를 배경으로 단아하고 청순한 근황을 전했다.최근 29기 옥순은 자신의 인스타그램에 "나도 연희동 장미 막차 저장해두셨다가 내년에 한번 가보셔요 ෆ요즘 사진을 많이찍는 이유.. 엄청 고민했는데 셀르디엠 맞고 얼굴 상태가 최상이라 저도 모르게 계속 연신 찍게되니 미리 양해부탁드립니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 붉은 장미가 가득 드리운 흰색 벽 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 은은한 베이지 톤의 민소매 원피스를 착용한 29기 옥순은 자연스럽게 묶은 헤어와 목걸이로 차분한 분위기를 더했다. 살짝 고개를 기울인 채 미소를 머금은 표정이 부드러운 인상을 완성한다.다른 사진에서 29기 옥순은 같은 장소에서 두 손을 모은 채 카메라를 응시하고 있다. 장미꽃과 초록 잎이 벽을 따라 풍성하게 내려와 있으며 밝은 색감의 원피스가 어우러져 한층 화사한 분위기를 자아낸다.이어 공개된 사진에서 29기 옥순은 장미가 가득한 붉은 벽돌 담장 옆을 걸으며 옆모습을 드러냈다. 흰색 상의와 연보라빛 롱스커트, 밝은 색 가방이 조화를 이루며 단정한 스타일을 완성한다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 벽돌 담장 앞에 선 채 휴대전화를 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 머리 위를 가득 채운 장미와 자연스러운 포즈가 어우러지며 편안한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "너무 예뻐요" "옥순님 옷 넘예요" "엉니 너무 단아해요" "새로운 한 주도 힘내봐요" "단아하시다" "너무이뻐영" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr