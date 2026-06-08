‘26kg 감량’ 이용식 딸, 여배우 비주얼…남편은 딸바보

개그맨 이용식의 사위인 트로트 가수 원혁이 딸의 생일을 축하했다.최근 원혁은 "우리 이엘이가 태어난 지 1주년이 되었습니다. 여러분들이 많이 이뻐해 주시고 사랑해 주신 덕분에 건강하게 지금까지 잘 성장해왔습니다. 감사드립니다"라고 적었다.이어 "바쁘신 시간 내어서 와주신 모든 분들 또한 진심으로 감사하고 잊지 않고 꼭 보답하도록 하겠습니다. 육아에 정말 큰 도움 주고 계신 장인 장모님 그리고 열심히 마음과 기도로 도와주시는 엄마 아빠. 무엇보다도 이엘이 낳고 키우느라 고생하는 우리 아내 수민이 정말 고맙고 사랑합니다 ♥ 앞으로 우리 이엘이의 성장 과정 예쁘게 지켜봐 주세요"라고 덧붙였다.한편 이용식의 딸 이수민은 2023년 트로트 가수 원혁과 결혼했으며, 임신 후 제왕절개 끝에 딸을 품에 안았다. 그는 출산 4개월 만에 85kg에서 59kg까지 약 26kg을 감량해 놀라움을 자아낸 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr