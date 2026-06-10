'유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연하는 젠슨 황을 향한 관심이 방송 전부터 뜨겁다./사진제공=tvN

젠슨 황이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연하는 젠슨 황을 향한 관심이 방송 전부터 뜨겁다. 공개된 선공개 영상이 이틀 만에 온라인 조회수 1100만 뷰를 돌파한 가운데, 유재석을 향한 젠슨 황의 극찬도 예고됐다.10일 오후 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 이야기가 공개된다. AI 혁명을 이끈 경영자로서의 인사이트는 물론, 도전과 실패를 거쳐 현재의 자리에 오르기까지의 과정도 함께 전할 예정이다.방송에 앞서 공개된 콘텐츠 역시 높은 화제성을 기록하고 있다. 젠슨 황이 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제곡 '골든(Golden)'에 맞춰 춤을 추고, K팝과 화사의 음악에 대한 애정을 내비친 영상들은 공개 이틀 만에 온라인 총조회수 1100만 뷰를 넘어섰다. 짧은 영상만으로도 폭발적인 반응을 얻으며 본 방송에 대한 기대감을 높이고 있다.녹화 현장에서는 유재석을 향한 젠슨 황의 극찬도 공개된다. 젠슨 황은 유재석을 "MC 챔피언"이라고 칭하며 현장 분위기를 달궜다는 후문이다. 그가 이 같은 평가를 남긴 배경과 두 사람이 보여줄 색다른 호흡에도 관심이 쏠린다.제작진은 "이번 방송은 젠슨 황 특유의 에너지와 솔직함, 예측 불가능한 유머 감각, 유재석과의 케미스트리가 어우러진 풍성한 에피소드가 될 것"이라며 "방송 전부터 뜨거운 반응을 얻고 있는 만큼 다양한 이야기들을 확인할 수 있을 것"이라고 전했다.젠슨 황의 첫 예능 토크쇼 출연으로 주목받는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 10일 오후 8시 45분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr