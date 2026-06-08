‘내아결 부부’ 남편이 아내를 폭행한 사실이 공개된다. /사진제공=MBC
‘내아결 부부’ 남편이 아내를 폭행한 사실이 공개된다. /사진제공=MBC
‘내아결 부부’ 남편이 아내를 폭행한 사실이 공개된다.

8일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 171회에서는 충격적인 경제관념과 쌍방 외도 의혹이 불거진 ‘내 아들과의 결혼을 제발 깨지 말아줘’, 내아결 부부의 두 번째 이야기가 공개된다.

이날 방송에서는 부부 사이 불신의 시작이 된 외도 의혹의 전말이 드러난다. 아내는 남편의 늦은 귀가와 여성과 주고받은 메시지 등 수상한 정황들로 인해 신뢰가 무너졌다고 밝힌다. 이에 남편은 아내가 문제 삼은 메시지 속 여성에 대해 그 누구도 예상하지 못한 이야기를 꺼낸다. 이에 오은영 박사는 “그런 요구는 들어주면 안 되는 거잖아요”라고 지적한다.
"옷 찢고 목 졸라" 이혼하자는 아내 폭행…밝혀진 외도 의혹 전말 ('오은영리포트')
남편 역시 아내를 향한 의심을 거두지 못한다. 남편은 아내가 소개팅 앱까지 사용했고, 낯선 남성과 스킨십까지 했다고 밝힌다. 오은영 박사는 “인간이 기본적으로 지켜야 하는 선이 있는데 두 사람은 그걸 지키지 않는다. 아내도 마찬가지”라고 일침한다.

문제는 외도 의혹만이 아니었다. 아내는 남편이 이혼 이야기를 꺼낼 때마다 옷을 찢거나 목을 조르는 등 폭력을 행사했다고 털어놓는다. 남편은 일부 사실을 인정하면서도 아내와 입장 차이를 보인다. 이에 오은영 박사는 “어떤 이유에서도 폭력은 절대 안 된다. 가정 폭력은 단 한 번뿐이라도 이혼을 권할 만큼 심각한 문제”라고 강조한다.

‘내아결 부부’의 가장 근본적인 문제도 공개된다. 관찰 영상을 유심히 지켜보던 오은영 박사는 남편의 오랜 행동 패턴을 예리하게 분석하며 “어렸을 때 치료를 받았어야 했다”라고 진단한다. 이어 “문제의 중심에 남편이 있다. 이 사실을 받아들이지 않으면 결국 모든 가족 관계가 파탄 날 수 있다”고 조언한다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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