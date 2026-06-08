"옷 찢고 목 졸라" 이혼하자는 아내 폭행…밝혀진 외도 의혹 전말 ('오은영리포트')

‘내아결 부부’ 남편이 아내를 폭행한 사실이 공개된다. /사진제공=MBC

‘내아결 부부’ 남편이 아내를 폭행한 사실이 공개된다.8일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 171회에서는 충격적인 경제관념과 쌍방 외도 의혹이 불거진 ‘내 아들과의 결혼을 제발 깨지 말아줘’, 내아결 부부의 두 번째 이야기가 공개된다.이날 방송에서는 부부 사이 불신의 시작이 된 외도 의혹의 전말이 드러난다. 아내는 남편의 늦은 귀가와 여성과 주고받은 메시지 등 수상한 정황들로 인해 신뢰가 무너졌다고 밝힌다. 이에 남편은 아내가 문제 삼은 메시지 속 여성에 대해 그 누구도 예상하지 못한 이야기를 꺼낸다. 이에 오은영 박사는 “그런 요구는 들어주면 안 되는 거잖아요”라고 지적한다.남편 역시 아내를 향한 의심을 거두지 못한다. 남편은 아내가 소개팅 앱까지 사용했고, 낯선 남성과 스킨십까지 했다고 밝힌다. 오은영 박사는 “인간이 기본적으로 지켜야 하는 선이 있는데 두 사람은 그걸 지키지 않는다. 아내도 마찬가지”라고 일침한다.문제는 외도 의혹만이 아니었다. 아내는 남편이 이혼 이야기를 꺼낼 때마다 옷을 찢거나 목을 조르는 등 폭력을 행사했다고 털어놓는다. 남편은 일부 사실을 인정하면서도 아내와 입장 차이를 보인다. 이에 오은영 박사는 “어떤 이유에서도 폭력은 절대 안 된다. 가정 폭력은 단 한 번뿐이라도 이혼을 권할 만큼 심각한 문제”라고 강조한다.‘내아결 부부’의 가장 근본적인 문제도 공개된다. 관찰 영상을 유심히 지켜보던 오은영 박사는 남편의 오랜 행동 패턴을 예리하게 분석하며 “어렸을 때 치료를 받았어야 했다”라고 진단한다. 이어 “문제의 중심에 남편이 있다. 이 사실을 받아들이지 않으면 결국 모든 가족 관계가 파탄 날 수 있다”고 조언한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr