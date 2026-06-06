그룹 제로베이스원 박건욱이 팬 이벤트 조작 의혹에 사과한 이후 인성 논란에도 휩싸였다./사진=SNS 갈무리

그룹 제로베이스원 박건욱이 팬 이벤트 조작 의혹에 사과한 이후 인성 논란에도 휩싸였다./사진=SNS 갈무리

그룹 제로베이스원 박건욱이 팬 이벤트 조작 의혹에 사과한 이후 인성 논란에도 휩싸였다.박건욱은 지난 5일 팬 소통 플랫폼을 통해 "최근 팬 사인회에서의 내 행동에 대해 진심 어린 사과를 드리고 싶다"며 장문의 사과문을 게재했다.앞서 박건욱은 팬 사인회에서 진행된 폴라로이드 사진 증정 이벤트 과정에서 자신이 뽑은 번호와 다른 번호를 호명했다는 의혹에 휩싸였다. 일부 팬들은 특정 팬에게 폴라로이드를 전달하기 위해 당첨 번호를 임의로 변경한 것 아니냐는 의문을 제기했다.당시 상황이 담긴 영상이 온라인상에 퍼지며 논란이 커졌고, 박건욱은 결국 사과문을 통해 입장을 밝혔다. 그는 "당시 현장에서 내가 더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데, 그러지 못했다"며 "많은 분께 혼란과 상처를 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다. 저의 부족함으로 인해 혼란을 드리고 상처를 받으신 분들께 진심으로 사과드린다"고 전했다.이어 "팬분들께서 보내주시는 마음을 늘 소중하게 생각해 왔음에도, 그 마음에 걸맞은 모습을 보여드리지 못해 죄송하다"며 "진심으로 반성하겠다"고 덧붙였다.그런 가운데 박건욱의 행동이 담긴 과거 영상까지 확산되며 논란이 이어지고 있다. 해당 영상에는 박건욱이 차량에서 내린 뒤 주차장에 설치된 라바콘(안전 고깔)을 발로 차고 지나가는 모습이 담겼다.영상을 접한 일부 누리꾼들은 "왜 이러는 거냐", "이해가 되지 않는다", "평소 인성이 의심된다" 등의 반응을 보이며 비판적인 의견을 내놓고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr