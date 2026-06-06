사진 = 타쿠야 인스타그램

일본인 아이돌 출신 방송인 테라다 타쿠야가 소년미 가득한 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다.최근 타쿠야는 자신의 인스타그램에 "야외 촬영 끝나고 경리단길에 있는 패밀리 카페에서 충전"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 타쿠야는 카페 입구 앞 파란색 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 네이비 컬러 상의와 와이드한 데님 팬츠를 매치해 편안하면서도 세련된 분위기를 자아내며 자연스럽게 다리를 꼰 자세가 눈길을 끈다. 키 188cm답게 타쿠야의 긴 기럭지는 시선을 모은다.타쿠야 뒤로는 우드톤 문과 창문이 자리하고 있으며 카페 간판과 어우러진 따뜻한 색감이 차분한 분위기를 더한다. 또렷한 이목구비와 깔끔하게 정돈된 헤어스타일이 돋보이며 담담한 표정 속에서도 독보적인 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "아따 잘생깃네" "비정상회담 때부터 계속 응원하고 있습니다" "타쿠야님은 한국사람 같아요" "화이팅" "잘생쁨 타쿠야" "너무너무 멋있고 잘생겼다" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 타쿠야는 KBS2TV '살림남'과 '불후의 명곡' 등에서 가정사를 밝힌 바 있다. 당시 타쿠야는 "초등학교 3학년 때 아빠와 헤어지고 새아빠가 등장했다"라고 가정사를 고백했다. 타쿠야는 "어렸을 때는 당연히 나를 키워주는 줄 알았지만 그게 당연한 게 아니라고 생각한다"라며 자신을 사랑으로 길러준 새아버지에 대한 고마움을 드러냈다.이후 타쿠야는 25년 만에 친부를 재회하며 시청자들의 가슴을 울렸고 일본에서 건너 온 막냇동생을 맞이하며 가정사를 털어놓기도 했다. 방송을 통해 타쿠야 친부의 존재를 알게 된 동생에게 타쿠야는 조심스럽게 속마음을 물었고 처음 듣게 된 동생의 솔직하고도 성숙한 답변에 타쿠야는 한동안 말을 잇지 못하며 만감이 교차하는 모습을 보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr