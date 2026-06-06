사진=tvN '구기동 프렌즈'

사진=tvN '구기동 프렌즈'

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'구기동 프렌즈' 장근석이 아빠가 되고 싶은 마음과 두려움을 동시에 털어놨다.5일 방송된\된 tvN '구기동 프렌즈'에서는 배우 장근석, 안재현, 경수진이 특별한 손님인 15개월 아기 규진이를 돌보며 예상치 못한 육아 체험에 나섰다.이날 87즈 세 사람은 특별한 손님을 맞이했다. 정체는 다름 아닌 15개월 아기 규진이었다. 갑작스럽게 시작된 육아 상황에 멤버들은 당황하면서도 금세 아기에게 빠져들었다.규진이는 낯선 사람들 앞에서도 울지 않고 이유식을 먹고 장난감을 가지고 노는 등 순한 모습을 보였다. 특히 경수진은 노련한 육아 스킬로 이유식을 먹여주고 놀아주며 자연스럽게 육아를 시작했다.장근석은 평소 "아빠가 되고 싶다"고 말해왔지만 막상 아기를 가까이하는 건 쉽지 않았다고 고백했다. 그는 "아기들이 있으면 아무리 깨끗하게 씻고 가도 내가 더럽힐 것 같은 느낌이 든다"며 조심스러운 마음을 드러냈다."갓난아기를 가까이에서 본 적이 거의 없다"고 털어놓은 장근석에게 멤버들은 "규진이를 안아보라"는 제안했다. 그는 "울지 않을까?"라며 긴장했지만, 용기를 내 품에 안은 순간 분위기는 달라졌다.장근석은 "풍선 같다. 말랑말랑하다"며 신기해했고, 손을 꼭 잡고 있는 규진이를 바라보며 미소를 감추지 못했다. 규진이가 혼자 숟가락질을 하고 음식을 먹는 모습에도 감탄이 이어졌다.육아 체험은 계속됐다. 장근석은 직접 규진이에게 감기약을 먹이는 데 성공한 뒤 "내가 애한테 약을 먹였다"며 뿌듯해했다. 아기의 미소에 장근석은 "얘가 지긋이 쳐다보면서 웃으면 약간 맛이 간다"며 흐뭇한 표정을 지었다. 그러면서 "아기 하나를 위해 셋이 이렇게 협력하는 게 멋있다"고 말했다.폭풍 같던 육아 체험 후 장근석은 "육아를 내가 할 수 있을까"라며 "만약 정말 제 아들이라면 어떻게 대했을까를 생각하게 됐다"고 털어놨다.이어 "나보다 더 소중하게 생각해야 할 존재를 마주했을 때 내가 얼마나 더 성숙해질 수 있을까, 내 자기애를 아이에게 줄 수 있을까 생각했다"며 진지한 속내를 드러냈다. 그러면서도 "부성애는 나올 것 같다. 그런데 지금은 아직 어렵다"고 솔직하게 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr