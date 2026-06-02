황제성이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

황제성이 녹화 도중 벌어진 웃픈 비하인드를 밝혔다.2일 서울 마포구 스탠포드호텔 서울에서 KBS Joy 신규 예능 '닥치고 한일전' 제작발표회가 열렸다. 개그맨 이수근, 황제성, 후쿠시마 요시나리, 웨스피, 걸그룹 '세이마이네임' 멤버 히토미, 심소희 PD가 참석했다.이수근은 제작발표회 직전까지 진행된 녹화 현장 비하인드를 전했다. 그는 "오늘 오전 한강공원에서 촬영했다"며 "황제성과 후쿠시마 요시나리 사이에 있었던 에피소드가 너무 웃겨서 두통이 올 정도였다"고 말했다. 이에 황제성은 "스포일러가 될 수 있어 자세히 말씀드릴 수는 없지만, 오늘 녹화하다가 이빨이 싹 다 나갈 뻔했다. 방송을 통해 꼭 확인해 달라"고 덧붙였다.황제성은 일본 예능 대표로 출연한 후쿠시마 요시나리와 웨스피 가운데 가장 닮고 싶은 인물로 웨스피를 꼽았다. 그는 "두 사람 모두 캐릭터가 확실하지만 웨스피는 제게 없는 것을 가진 친구"라며 "특히 웃음소리가 굉장히 독특하다. 리액션도 좋고 에너지가 넘친다"고 칭찬했다.'닥치고 한일전'은 한국인과 일본인 사이에서 벌어지는 사소한 입장 차이부터 현실적인 갈등까지 다양한 주제를 게임으로 풀어내는 버라이어티 쇼다. 오는 7일 오후 8시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr