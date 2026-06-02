트와이스 서울 앙코르 콘서트 포스터 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 오는 7월 서울에서 여섯 번째 월드투어를 마무리한다.2일 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스는 다음 달 10~12일 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 'TWICE WORLD TOUR FINALE in SEOUL'을 개최한다.트와이스는 지난해 7월 인천 인스파이어 아레나에서 ' ' 투어를 시작했다. 이후 아시아, 오세아니아, 북미, 유럽을 순회했으며, 약 1년 만에 서울에서 투어를 마무리하게 됐다. 이번 투어는 전 세계 44개 도시에서 총 81회로, 트와이스 자체 최대 규모로 진행됐다.북미 투어는 올해 1월 시작해 20개 도시에서 35회 공연으로 이어졌으며, 4월 미국 오스틴 공연을 끝으로 막을 내렸다. 트와이스는 해당 투어를 통해 약 55만 명의 관객을 동원했다. 일본에서는 해외 아티스트 최초로 도쿄 국립경기장에서 단독 공연을 개최했다. 지난해 열린 교세라 돔 오사카, 반테린 돔 나고야, 페이페이 돔 후쿠오카, 도쿄 돔 공연까지 포함하면 일본에서만 단일 투어 기준 약 64만 명의 관객을 모았다. 이 밖에도 말레이시아 내셔널 하키 스타디움, 가오슝 국립경기장, 카이탁 스타디움 등에서 공연했다.트와이스는 현재 유럽 투어를 진행 중이다. 리스본, 바르셀로나, 파리, 토리노, 베를린, 쾰른, 암스테르담 등 7개 도시에서 9회 공연을 마쳤으며, 3일과 4일(현지시간) 영국 런던 O2 아레나 공연으로 유럽 일정을 마친다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr