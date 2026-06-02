박지훈이 추억이 담긴 햄버거 한 개로 강하경의 마음을 녹이며 든든한 아군을 얻었다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

박지훈이 추억이 담긴 햄버거 한 개로 강하경의 마음을 녹이며 든든한 아군을 얻었다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

박지훈이 추억이 담긴 햄버거 한 개로 강하경의 마음을 녹이며 든든한 아군을 얻었다./사진=티빙, tvN 방송 화면 캡처

박지훈이 추억이 담긴 햄버거 한 개로 강하경의 마음을 녹이며 든든한 아군을 얻었다.지난 1일 공개된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(극본 최룡, 연출 조남형) 7화에서는 취사병 강성재(박지훈 분)가 진심 어린 요리로 상병 김관철(강하경 분)의 상처를 보듬으며 관계 변화를 이끌어냈다.작품의 상승세도 이어지고 있다. '취사병 전설이 되다'는 3주 연속 유료가입기여자수 1위, 7화 일일 구독기여 1위를 기록했다. tvN 방송 시청률은 전국 가구 기준 평균 7.2%, 최고 8.9%, 수도권 가구 기준 평균 8.1%, 최고 9.6%를 나타내며 케이블·종편 동시간대 1위에 올랐다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)강성재는 가디언의 안내와 병장 윤동현(이홍내 분)의 도움으로 절벽 사고에서 목숨을 건진 뒤 본부로 복귀했다. 이후 의무병들이 냇물에서 식수를 떠 오는 장면을 목격했고, 오염된 식수로 식중독이 발생했다는 사실을 밝혀내며 누명을 벗었다. 여기에 대항군 소탕 작전에 힘을 보탠 공로까지 인정받으며 윤동현과 함께 전투 영웅으로 시상 받았다.대대장 황석호(이상이 분)는 강성재의 일병 진급과 함께 요주의 인물을 의미하는 스마일 배지를 회수하며 그의 성장을 인정했다. 이어 가디언은 중급 취사병 전직 퀘스트의 시작을 알렸고, 동료 영입 스킬이 해금되면서 윤동현이 첫 번째 동료로 합류했다.하지만 평온함은 오래가지 않았다. 윤동현이 휴가를 떠나면서 강성재는 홀로 취사장을 책임지게 됐고, 행보관 박재영(윤경호 분)의 결정으로 상병 김관철이 취사장에 투입됐다. 가디언은 "김관철 강점기에서 살아남기"라는 이름의 전직 퀘스트를 부여했다. 비호감 수치가 높은 김관철의 호감도를 100%까지 끌어올려 동료로 영입해야 하는 미션이었다.김관철이 합류한 뒤 취사장 분위기는 크게 달라졌다. 그가 속한 2 생활관의 식사는 푸짐해진 반면, 윤동현이 없는 1 생활관의 식단은 눈에 띄게 부실해졌다. 냉장고 속 식자재를 거리낌 없이 사용하는 김관철의 행동에 강성재는 난처함을 감추지 못했다.고민 끝에 강성재는 김관철 역시 취사병 출신이라는 사실을 알게 됐다. 이후 박재영과의 대화를 통해 김관철이 군 복무 중 할머니의 부고를 듣고 깊은 상처를 안게 됐다는 사연까지 접하며 그를 이해하기 시작했다.강성재는 김관철의 마음을 열기 위해 '할머니 표 햄버거' 만들기에 나섰다. 김관철 할머니의 햄버거를 유일하게 맛본 박재영과 윤동현의 도움을 받아 여러 차례 시행착오를 거친 끝에 추억 속 맛을 재현해냈다.특히 박지훈은 김관철의 기억 속 할머니를 표현하기 위해 뽀글뽀글한 머리 가발을 쓰고 할머니 분장까지 감행했다. 매 회차 코믹 연기로 웃음을 안기고 있는 그는 이번에도 망가짐을 불사하며 강한 인상을 남겼다. 이를 본 시청자들 사이에서는 "출연료를 얼마나 받았길래 이렇게까지 하느냐"는 유쾌한 반응이 이어졌다.식당에 놓인 햄버거를 본 김관철은 발걸음을 멈췄다. 한 입 베어 문 순간 잊고 지냈던 할머니와의 추억이 떠올랐고, 끝내 눈물을 보였다. 햄버거 한 개는 얼어붙었던 김관철의 마음을 녹였고, 그는 마침내 강성재의 동료가 됐다.2일 공개되는 8화에서는 태풍으로 인해 강림소초 식당 운영에 비상이 걸린다. 고립된 상황 속 식재료마저 바닥나고, 식당 만족도를 일정 수준 이상 유지해야 하는 전직 퀘스트까지 더해지며 강성재를 압박한다. 군 생활 베테랑인 소초장 조예린(한동희 분)과 행보관 박재영마저 혀를 내두를 정도의 위기 속에서 강성재가 또 한 번 난관을 극복할 수 있을지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr