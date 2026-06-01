채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "아내가 다른 남자와 찍은 결혼사진을 발견했다"는 한 남성의 사연이 공개된다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "아내가 다른 남자와 찍은 결혼사진을 발견했다"는 한 남성의 사연이 공개된다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

아내와 형부의 충격적인 관계가 드러난다.1일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'(이하 '탐비') 속 '사건 수첩'에서는 "아내가 다른 남자와 찍은 결혼사진을 발견했다"는 한 남성의 사연이 공개된다.의뢰인은 자주 가던 카페의 사장이었던 아내에게 반해 적극적으로 대시한 끝에 결혼에 골인했다. 그런데 결혼 8개월 만에 한 남자가 카페를 찾아와 자신을 아내의 '형부'라고 소개하면서 균열이 시작됐다. 처형이 있다는 사실조차 처음 알게 된 의뢰인은 "언니가 있다는 걸 왜 말하지 않았냐"고 물었고, 아내는 "언니가 형부랑 다툰 뒤 집을 나가 5년 넘게 연락이 끊겼다"고 설명했다. 아내는 언니 이야기가 나오면 화제를 돌렸고, 집에 불이 나 사진도 다 타버렸다고 말했지만 의뢰인은 우연히 아내와 형부가 함께 찍은 결혼사진을 발견하게 됐다.어느 날 퇴근 후 귀가한 의뢰인은 집에서 함께 있는 아내와 형부의 미묘한 분위기를 느끼고 의심을 시작했다. 세 사람이 함께한 술자리에서 형부는 "처제가 딸기를 좋아해서 사왔다", "우리 처제가 손맛이 아주 끝내준다"며 의미심장한 발언을 쏟아냈다. 심지어 화장실에 다녀오겠다던 형부가 안방에서 나오는 모습이 포착된 데다, 아내의 속옷 서랍을 뒤진 흔적도 발견됐다.이를 지켜보던 데프콘은 "너무 선 넘는다. 저 사람 변태 아니냐"며 수상함을 감지한다. 결국 의뢰인은 아내가 전남편을 형부라고 속이고 있는 것은 아닌지, 사기 결혼까지 의심하게 됐다. 탐정단은 늦은 밤 집 근처에서 의뢰인 아내와 형부의 예상치 못한 대화를 목격한다. 의뢰인의 아내는 "내 인생 망치려고 작정했냐, 제발 다 잊고 본인 인생을 살라"며 화를 내지만, 형부는 "죽어도 못 잊겠다. 네가 나한테 형부라고 부르니까 기분이 묘하다"며 집착한다.1일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr