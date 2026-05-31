'석삼플레이'가 전회차 0%대 시청률로 종영했다./사진제공=TV조선

'석삼플레이'가 전회차 0%대 시청률로 종영했다./사진제공=TV조선

‘석삼플레이 시즌1’이 전회차 0%대 시청률을 기록하며 종영했다.지난 30일 방송되는 TV CHOSUN ‘석삼플레이 시즌1’ 최종회는 엔딩을 기념하여 부산을 방문한 멤버들의 모습이 담겼다.이날 즉흥 무계획 여행에 신이 난 멤버들은 루지를 타러 갔다. ‘커피 내기 배 루지 레이스’를 벌인 가운데, 전소민은 고정된 카메라가 떨어질 만큼 빠른 스피드를 보여준 반면, 이미주는 홀로 “같이 가!”를 외치며 꼴찌를 기록했다.해변가로 나선 멤버들은 ‘나 잡아봐라’ 연출과 숏폼 동영상을 촬영했다. 그러나 전소민이 녹화 버튼을 누르지 않아 재촬영에 돌입하는 해프닝도 발생했다.바다 산책을 하던 지석진은 멤버들의 미래를 예측했다. 그는 “상엽이는 이민 가고, 미주는 홍콩으로 시집가고, 소민이는 대종상 여우주연상을 받아가지고”라더니, “콧대가 높아져서 연락이 안 돼요”라고 해 웃음을 자아냈다.마지막 저녁 식사 시간, 전소민은 인공눈물을 넣으며 상황극을 펼쳤고, 멤버들은 “우리는 장난치는 게 애정표현인 사람들”이라며 종영 소감을 밝혔다.한편, '석삼플레이'는 지석진을 필두로 전소민, 이상엽, 이미주 등 '런닝맨'과 '식스센스' 출신 멤버들이 의기투합해, 제작진에게 받은 경비 50만 원으로 5개 도시를 투어하는 미션형 여행 버라이어티다. 웨이브에서 지난해 8월 선공개됐다. 이후 TV조선을 통해 방송된 '석삼플레이'는 8회차 모두 0%대 시청률을 기록하며 아쉬운 성적을 거뒀다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr