사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 방송이 끝났지만 여전히 출연자들 간에 '따돌림' 논란은 화제가 되고 있다.이가운데 31기 정희는 자신의 인스타그램에 장문의 글을 게시하며 31기 순자에게 공개 사과를 해 눈길을 끈다.31기 정희는 "이번 주 방송을 끝으로 솔로나라에서의 시간이 마무리되었지만 그 안에서 제가 순자 님께 드린 상처는 방송이 끝났다고 끝나는 것이 아니라는 걸 알고 있습니다"고 밝혔다.31기 정희는 "이 글은 그 사실을 잊지 않기 위해 남기는 글이고 우선 순자 님께 향합니다"며 "좁은 공간에서 함께 지내는 동안 안에서 들려오는 웃음소리와 대화에서 자기만 빠져 있다는 감각이 매일 어떻게 쌓여 가는지 저는 그때 충분히 생각하지 못했습니다"고 언급했다.이어 "거실에서 큰 소리로 다른 분들 이야기를 나눈 것 자체가 잘못이었지만 순자 님께 들릴 거리에서 순자 님에 대한 이야기를 한 일은 어떤 식으로도 변명할 수 없습니다"며 "그 자리에서 그것을 들으셨을 순자 님이 느끼셨을 외로움과 모멸감은 제가 지금 어떤 말을 더해도 가볍게 만들 수 없는 무게라고 생각합니다"고 했다.그러면서 "특히 솔로나라는 사람들이 서로에게 마음을 여는 자리로 모인 곳이었습니다"며 "그런 곳에서 한 분을 무리 밖으로 밀어내는 일에 제가 가담했다는 것은 이 프로그램의 가장 기본적인 약속을 깨뜨린 일이었다고 생각합니다"고 반성했다.31기 정희는 "다른 분들과 함께 한 일이라는 사실로 제 몫이 줄어들지는 않으며 저는 제 행동에 대해서만 책임지고 사과드립니다"며 "순자님께는 따로 직접 사과를 드렸고 순자님께서 사과를 받았다고 해서 상처가 곧바로 아물거나 제가 용서를 받을 자격이 생기는 것이 아니라는 점을 분명히 알고 있습니다"고 사과했다.이어 "마음이 풀리시는 데 얼마의 시간이 걸릴지 또는 끝내 용서받지 못할지는 전적으로 순자 님께 달려 있고 제가 정하거나 재촉할 수 있는 일이 아닙니다"며 "직접 마주치는 자리가 불편하시다면 거리를 두는 것이 맞고 그 거리도 순자 님께서 정하시는 만큼이어야 한다고 생각합니다"고 했다. 31기 정희는 "그래서 저는 잊지 않고 미안해 하겠습니다"며 "시간이 흘러 이 일이 흐려질 만한 때가 와도 그날 그 자리의 일을 가벼이 여기거나 '다 지난 일'로 정리하지 않겠습니다"고 반성했다.그러면서 "같은 일을 다른 누구에게도 반복하지 않겠다는 다짐 역시 막연한 '더 나은 사람이 되겠다'가 아니라 — 함께 있는 공간에서 누가 무리 밖에 놓이고 있지 않은지 먼저 살피는 일, 누군가에 대한 이야기를 그 사람의 등 뒤에서 하지 않는 일 — 이런 작은 자리에서 계속 지켜야 할 약속이라고 생각합니다"며 "이 글을 보시는 다른 분들께도 한 말씀 드리자면 제가 한 일에 마음이 불편하셨던 분들의 감정 역시 정당한 것이고 그 감정 또한 제가 일찍 덜어 드릴 자격이 있다고 생각하지 않습니다. 빠른 이해나 사과 마무리를 청하지 않겠습니다"고 밝혔다.앞서 방송된 SBS PLUS/ENA 예능 '나는 솔로' 31기 방송에서는 영숙, 옥순, 정희가 순자를 따돌렸다는 논란에 휩싸였다. 종영 후 진행된 라이브 방송에서 순자는 정희에게 따로 진심 어린 사과를 받아 오해를 풀었으나 영숙과 옥순의 뒤늦은 사과에는 진정성을 느끼지 못했다고 털어놓기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr