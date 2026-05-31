지예은과 이광수의 공통된 연애 비화가 공개됐다./사진=텐아시아DB

지예은과 이광수의 공통된 연애 비화가 공개됐다./사진=웹예능 '핑계고' 화면 캡처

지예은과 이광수의 공통된 연애 비화가 공개됐다./사진=웹예능 '핑계고' 화면 캡처

지예은과 이광수의 공통된 연애 비화가 공개됐다.30일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 유재석과 배우 이광수, 변우석, 지예은이 출연했다. 이날 방송에서는 공개 열애 중인 지예은과 댄서 바타, 이광수와 배우 이선빈의 연애 이야기가 언급됐다.유재석은 지예은에게 "공개 연애하니까 어떠냐"고 물었고, 지예은은 "오히려 더 편하다. 자유롭게 다닌다"라고 답했다. 이어 유재석은 열애설 보도 전날 지예은에게 전화를 받았던 일화를 공개했다. 그는 "원래 예은이가 그렇게 늦은 시간에 전화를 안 하는데 9시 30분쯤 전화가 왔다. 받았더니 목소리가 떨리더라"라고 회상했다.그러면서 유재석은 "좋은 일이라고 축하했더니 어떻게 이야기해야 할지 고민하더라"고 덧붙였다. 이에 이광수도 자기 경험을 떠올렸다. 그는 "생각해보면 나도 열애설 나기 전에 재석 형한테 가장 먼저 전화했다"며 "그때 '이런 일이 있는데 어떻게 해야 하냐'고 상담을 구했다"고 말했다.이광수는 2016년 SBS '런닝맨'을 통해 인연을 맺은 이선빈과 2018년 열애를 인정한 뒤 공개 연애를 이어오고 있다. 지예은 역시 지난달 댄서 바타와의 열애를 인정하며 공개 연애를 시작했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr