그룹 소녀시대 티파니가 더 어려진 비주얼을 과시했다. 사진=그룹 소녀시대 티파니 SNS

사진=그룹 소녀시대 티파니 SNS

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그룹 소녀시대 티파니가 더 어려진 비주얼을 과시했다.티파니는 지난 24일 개인 소셜미디어 계정을 통해 여러 장의 사진을 게시했다. 화보 촬영장에서 포착된 모습부터 일상 속 자연스러운 순간까지 다채로운 일상이 사진에 담겼다.이 가운데 캐주얼한 차림을 한 일상 사진들이 누리꾼들의 주목을 받았다. 사진 속 티파니는 편안한 의상을 입고 미소를 지으며 내추럴한 분위기를 연출했다.이 게시물을 접한 팬들은 "진짜 넘 예쁘다", "변요한님이 찍어준건가요?", "상큼함 그 자체" 등의 댓글을 남기며 다양한 반응을 나타냈다.한편 티파니는 결혼 이후에도 변함없이 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난해 8월 솔로 데뷔 10주년을 기념하는 정규 앨범을 발매한 데 이어, 오는 6월에는 뮤지컬 ‘유미의 세포들’ 무대에 올라 관객들을 만날 준비를 하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr