방탄소년단 정국/ 사진=텐아시아 DB

사진=그룹 방탄소년단 멤버 정국 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 정국이 남은 월드투어 일정을 동행할 영상 편집 인력 채용에 나섰다.정국은 지난 24일 개인 소셜미디어를 통해 "in Las Vegas 23. 5. 2026"이라는 문구와 함께 미국 라스베이거스 현지에서 촬영된 브이로그 영상을 게시했다.이와 함께 오토바이를 운전하는 짧은 영상을 게시글과 스토리 등에 첨부한 정국은 "촬영해 줄 사람 구함. 진짜로 편집까지 잘한다? 투어 같이 다니자", "영상, 사진 기깔나게 찍어줄 사람 찾는 중. 장비는 내가 어떻게든 구해볼게! 어떻게든 내게 닿아줘!"라는 글을 올리며 영상 제작 인력 구인에 적극적인 모습을 보였다.앞서 정국은 지난 13일 개인 소셜미디어를에 "왔다"라는 글과 함께 새로 구입한 오토바이 사진을 업로드해 주목 받았다. 해당 차량은 이탈리아의 고급 모터사이클 브랜드 D사 제품으로, 공식 출시 가격은 약 6100만원 선으로 파악됐다.한편, 정국이 속한 방탄소년단은 지난 3월 고양 공연을 출발점으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 달하는 규모의 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''을 전개 중이다. 이는 국내 아티스트의 단일 투어 사상 가장 많은 회차다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr