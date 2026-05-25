그룹 소녀시대 최수영이 멤버 권유리의 명품 가방을 두고 '구리다'고 장난스레 지적했다. 사진=유튜브 채널 'the sootory 더수토리'

그룹 소녀시대 최수영이 멤버 권유리의 명품 가방을 두고 '구리다'고 장난스레 지적했다. 사진=유튜브 채널 'the sootory 더수토리'

그룹 소녀시대 수영이 멤버 권유리의 명품 가방을 두고 '구리다'라고 장난스레 지적했다.최근 수영의 유튜브 채널 'the sootory 더수토리'에는 '효리수 막내 수영 눈물 흘린 사연. 효리수 비하인드'라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상에는 웹 예능 '효리수' 촬영 현장의 비하인드 스토리와 함께 효연, 유리, 수영 사이 오간 여러 대화가 담겼다.이날 영상 속 권유리는 새로 구입한 명품 D사 가방을 지닌 채 촬영장에 도착했고 이를 발견한 수영과의 일화가 웃음을 안겼다. 수영은 가방 손잡이에 부착된 보호용 비닐 스티커를 확인한 뒤 "스티커도 안 뗐어?"라며 놀라워했다. 이어 수영은 "근데 스티커 안 뗀 건 좀 구리지"라며 농담을 던졌다. 이를 들은 효연은 "안 떼는 사람도 있다"고 반응했다.이후 수영은 권유리 가방 장식의 비닐을 직접 제거하기 시작했다. 그는 "가방은 원래 반짝반짝 빛나야 한다"며 웃음을 지어 보였다.잠시 후 자리에 복귀한 권유리에게 수영은 "유리야 너 가방 샀잖아. 근데 왜 스티커를 안 떼?"라고 질문을 던졌다. 이에 권유리는 "진짜 부의 느낌이 뭔지 모르는구나"라고 맞받아쳐 현장 분위기를 고조시켰다. 수영이 이어 "내가 (스티커) 뗐어"라고 털어놓자 권유리는 "아 진짜? 잘했어. 나 쿨하잖아"라고 답했다.영상을 접한 누리꾼들은 "찐친이라 가능한 텐션", "수영 말투 너무 웃기다", "유리 언니 표정 리얼", "명품보다 케미가 더 빛난다" 등 긍정적인 반응을 보였다.또 이 영상에는 메인보컬 상황극부터 대기실 먹방, 일정을 마친 후 함께 초밥을 먹으며 대화를 나누는 모습 등 이들의 일상이 추가로 담겼다.한편 소녀시대 멤버 효연과 유리, 수영은 최근 유닛 '효리수'를 결성해 활동을 전개하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr