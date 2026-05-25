그룹 소녀시대 수영이 멤버 권유리의 명품 가방을 두고 '구리다'라고 장난스레 지적했다.
최근 수영의 유튜브 채널 'the sootory 더수토리'에는 '효리수 막내 수영 눈물 흘린 사연. 효리수 비하인드'라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상에는 웹 예능 '효리수' 촬영 현장의 비하인드 스토리와 함께 효연, 유리, 수영 사이 오간 여러 대화가 담겼다.
이날 영상 속 권유리는 새로 구입한 명품 D사 가방을 지닌 채 촬영장에 도착했고 이를 발견한 수영과의 일화가 웃음을 안겼다. 수영은 가방 손잡이에 부착된 보호용 비닐 스티커를 확인한 뒤 "스티커도 안 뗐어?"라며 놀라워했다. 이어 수영은 "근데 스티커 안 뗀 건 좀 구리지"라며 농담을 던졌다. 이를 들은 효연은 "안 떼는 사람도 있다"고 반응했다. 이후 수영은 권유리 가방 장식의 비닐을 직접 제거하기 시작했다. 그는 "가방은 원래 반짝반짝 빛나야 한다"며 웃음을 지어 보였다.
잠시 후 자리에 복귀한 권유리에게 수영은 "유리야 너 가방 샀잖아. 근데 왜 스티커를 안 떼?"라고 질문을 던졌다. 이에 권유리는 "진짜 부의 느낌이 뭔지 모르는구나"라고 맞받아쳐 현장 분위기를 고조시켰다. 수영이 이어 "내가 (스티커) 뗐어"라고 털어놓자 권유리는 "아 진짜? 잘했어. 나 쿨하잖아"라고 답했다.
영상을 접한 누리꾼들은 "찐친이라 가능한 텐션", "수영 말투 너무 웃기다", "유리 언니 표정 리얼", "명품보다 케미가 더 빛난다" 등 긍정적인 반응을 보였다.
또 이 영상에는 메인보컬 상황극부터 대기실 먹방, 일정을 마친 후 함께 초밥을 먹으며 대화를 나누는 모습 등 이들의 일상이 추가로 담겼다.
한편 소녀시대 멤버 효연과 유리, 수영은 최근 유닛 '효리수'를 결성해 활동을 전개하고 있다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
최근 수영의 유튜브 채널 'the sootory 더수토리'에는 '효리수 막내 수영 눈물 흘린 사연. 효리수 비하인드'라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상에는 웹 예능 '효리수' 촬영 현장의 비하인드 스토리와 함께 효연, 유리, 수영 사이 오간 여러 대화가 담겼다.
이날 영상 속 권유리는 새로 구입한 명품 D사 가방을 지닌 채 촬영장에 도착했고 이를 발견한 수영과의 일화가 웃음을 안겼다. 수영은 가방 손잡이에 부착된 보호용 비닐 스티커를 확인한 뒤 "스티커도 안 뗐어?"라며 놀라워했다. 이어 수영은 "근데 스티커 안 뗀 건 좀 구리지"라며 농담을 던졌다. 이를 들은 효연은 "안 떼는 사람도 있다"고 반응했다. 이후 수영은 권유리 가방 장식의 비닐을 직접 제거하기 시작했다. 그는 "가방은 원래 반짝반짝 빛나야 한다"며 웃음을 지어 보였다.
잠시 후 자리에 복귀한 권유리에게 수영은 "유리야 너 가방 샀잖아. 근데 왜 스티커를 안 떼?"라고 질문을 던졌다. 이에 권유리는 "진짜 부의 느낌이 뭔지 모르는구나"라고 맞받아쳐 현장 분위기를 고조시켰다. 수영이 이어 "내가 (스티커) 뗐어"라고 털어놓자 권유리는 "아 진짜? 잘했어. 나 쿨하잖아"라고 답했다.
영상을 접한 누리꾼들은 "찐친이라 가능한 텐션", "수영 말투 너무 웃기다", "유리 언니 표정 리얼", "명품보다 케미가 더 빛난다" 등 긍정적인 반응을 보였다.
또 이 영상에는 메인보컬 상황극부터 대기실 먹방, 일정을 마친 후 함께 초밥을 먹으며 대화를 나누는 모습 등 이들의 일상이 추가로 담겼다.
한편 소녀시대 멤버 효연과 유리, 수영은 최근 유닛 '효리수'를 결성해 활동을 전개하고 있다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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