그룹 슈퍼주니어 신동이 새로운 취미 활동을 즐기는 근황과 함께 놀라운 비주얼을 자랑했다. 사진=그룹 슈퍼주니어 신동 SNS

그룹 슈퍼주니어 신동이 새로운 취미 활동을 즐기는 근황과 함께 놀라운 비주얼을 자랑했다. 사진=그룹 슈퍼주니어 신동 SNS

그룹 슈퍼주니어 신동이 새로운 취미 활동을 즐기는 근황과 함께 놀라운 비주얼을 자랑했다. 사진=그룹 슈퍼주니어 신동 SNS

그룹 슈퍼주니어 신동이 새로운 취미 활동을 즐기는 근황과 함께 놀라운 비주얼을 자랑했다.신동은 지난 24일 본인의 소셜미디어 계정을 통해 "체험만 해보자였는데 정신 차려보니 장비 풀세트 맞춤. 근데 진짜 너무 재밌다. 역시 스포츠는 장비빨이지"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.이날 공개된 사진에는 아이스하키 유니폼과 장비를 착용한 신동의 모습이 담겼다. 체중 감량 이후 한층 날렵해진 외모와 이목구비가 눈길을 끈다. 해당 게시물을 접한 방송인 장성규는 "동아 살 어떻게 빼는 거야"라는 댓글을 작성하며 관심을 보였다.앞서 신동은 지난해 7월 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 출연했을 당시 116kg에서 79kg까지 체중을 줄였다고 언급했다. 다만 그는 "감량 후 3개월 만에 요요 현상을 겪었고 다이어트 보조 주사제인 위고비를 투약했지만 큰 변화를 겪지 못했다"고 덧붙였다. 이후 같은 해 11월 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연해 다시 몸무게가 두 자릿수에 진입한 상태임을 밝혀 대중의 주목을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr