그룹 리센느가 거제시 홍보대사로 발탁됐다. / 사진제공=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 거제시 홍보대사로 발탁됐다.거제시는 지난 22일 리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)를 공식 홍보대사로 위촉하고 티저 영상을 공개했다.리센느는 앞서 거제 출신 멤버 원이의 개인 유튜브 채널 '안녕하세요 원이입니다 잘 부탁드립니다'를 통해 선보인 갸루 콘셉트 콘텐츠로 화제를 모았다. 특히 영상 속 "거제 야호"라는 멘트가 SNS와 숏폼 플랫폼을 중심으로 빠르게 확산되며 유행처럼 번졌다.리센느는 유튜브 콘텐츠에서 화제를 모은 만큼 거제시 홍보대사 위촉식 역시 숏폼 콘텐츠를 활용한 디지털 콘텐츠형 홍보대사 위촉으로 진행됐다. 공개된 티저 영상 속 리센느는 위촉장을 받으며 진지하면서도 유쾌한 매력을 드러냈다. 멤버들은 특유의 밝은 에너지로 "거제 야호"를 외치며 트렌디한 홍보대사 이미지를 보여줬다.리센느는 대중 친화적인 이미지와 글로벌 팬덤을 바탕으로 향후 거제시 관광 활성화와 도시 브랜드 홍보 등 다양한 활동에 나설 예정이다.리센느는 오는 7월 리메이크 디지털 싱글을 발매하며 활동을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr