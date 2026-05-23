개그맨 양상국이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니?' 멤버들이 세종대왕의 어명을 수행한다. / 사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 세종대왕 탄신일 특집을 맞아 시청자들에게 웃음을 안긴다. 한편 방송 전 공개된 사진에는 최근 무례 발언으로 논란에 휩싸인 개그맨 양상국의 모습은 보이지 않아 눈길을 끈다.23일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 세종대왕 탄신일(5월 15일) 629돌을 기념해 '왕의 사자'로 변신한 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 공개된다. 본 방송에 앞서 공개된 사진 속 멤버들은 '백성을 이롭게 하라'는 세종대왕의 어명을 받고 있다. 패랭이 모자를 쓰고 한복을 입은 멤버들은 복장과 어울리지 않는 최신식 문물을 사용하고 있어 눈길을 끈다.'한양의 길을 기록하라'는 어명을 받은 유재석과 허경환은 경복궁, 낙산공원에 파견돼 거리를 측정한다. 유재석은 허경환에게 "너나 나나 옛날(조선시대)에 태어났으면 못 왔을 곳이다"라며 웃어 보인다. 기계를 짊어지고 경복궁 구석구석을 기록하던 유재석과 허경환은 땀을 뻘뻘 흘린다. 생각지도 못한 고생에 두 사람은 "속옷이 다 젖었다"라며 불만을 토로한다.하늘의 변화를 살펴 날씨를 관측하라'는 어명을 받은 하하와 주우재는 기상청에서 장영실의 후임으로 활약해 웃음을 유발한다. 학구열을 불태우며 기상청에 입장한 두 사람은 하늘이 내린 수수께끼를 풀어나가며 뜻밖의 활약을 펼친다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr