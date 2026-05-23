'천국보다 아름다운' 촬영 당시 모습. / 사진=이수빈 SNS

이수빈이 결혼을 발표했다. / 사진=이수빈 SNS

배우 이수빈이 결혼을 발표했다.23일 이수빈은 자신의 SNS에 자필 편지를 올리며 결혼 소식을 전했다. 그는 "기억도 희미한 4살이라는 어린 나이부터 배우라는 직업으로 많은 이야기와 감정들을 배우고 나누며 지내왔다"며 "많은 분들의 사랑과 응원 덕분에 성장해 올 수 있었다"고 운을 뗐다.이어 "누구보다 내 편이 돼주며 내 미래를 즐겁게 그려볼 수 있도록 응원해주는 사람이 생겼다"며 "이제 그 사람과 함께 더 행복한 앞날을 그려가며 영원의 약속을 맺으려고 한다"고 전했다. 구체적인 결혼 날짜는 알려지지 않았다.이수빈은 "앞으로 더 많은 이야기와 공감을 전하는 배우와 사람이 되겠다"고 편지를 마무리했다.1996년생인 이수빈은 2001년 드라마 '새엄마'를 통해 데뷔했다. 최근 '천국보다 아름다운', 'DNA러버', '킹더랜드', 나의 해방일지' 등에 출연했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr