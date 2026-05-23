비비가 행사에 참석해 손가락 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

비비가 '고막남친'에 출연했다. / 사진='고막남친' 방송 캡처

비비가 '고막남친'에서 성시경과 듀엣 무대를 선보였다. / 사진='고막남친' 방송 캡처

비비가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서 솔직한 입담과 감성 무대로 존재감을 발산했다. 신곡 공약부터 미발매곡 비하인드까지 아낌없이 공개한 비비는 성시경과의 듀엣 무대로 깊은 여운까지 남겼다. 특히 자유로운 음악 세계와 독보적인 감성이 어우러지며 '아티스트 비비'의 매력을 다시 한번 입증했다.지난 22일 방영된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 태양, ITZY(있지), 비비, 소수빈이 출연했다.'두 사람' 코너의 9번째 주인공으로 비비가 등장해 신곡 'BUMPA(범파)' 무대를 꾸몄다. 비비는 "'BUMPA'가 음원 차트 10위 안에 들면 팀원들에게 1인당 500만 원 상당의 상품권을 주기로 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.비비는 다수의 미발매곡을 보유하게 된 이유에 대해 "타이거 JK와 윤미래 사장님이 어릴 때부터 곡을 많이 써놔야 한다고 말씀하셨다"고 전했다. 이어 독특한 발상이 돋보이는 미발매곡을 즉석에서 선보였다. 성시경은 "어릴 때부터 아티스트 자질이 있었던 사람"이라며 감탄했다. 마지막으로 두 사람은 윤미래의 '시간이 흐른 뒤(As Time Goes By)'를 듀엣으로 선보이며 감미로운 무대를 완성했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr