오정세, 부고 듣고도 아무렇지 않게 대답…"사이코패스인 줄 알았다" ('핑계고')

오정세가 과거 쪽대본 촬영 당시 생긴 일화를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

배우 오정세가 과거 쪽대본 촬영으로 인해 겪었던 웃픈 비하인드를 공개했다.23일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '조별과제는 핑계고' 영상에는 강동원, 박지현, 오정세, 신하균이 게스트로 유재석과 다채로운 토크를 나눴다.배우들은 과거 쪽대본으로 촬영했던 현장의 고충을 회상했다. 오정세는 "앞뒤 상황을 모르는 상태에서 대본이 오면 연기를 해야 했다"며 과거 한 드라마 촬영 당시의 에피소드를 꺼냈다. 전화 통화 씬에서 극 중 상황을 모른 채 "여보세요. 어 난데, 금방 갈게"라며 자연스러운 생활 연기를 펼쳤고 스스로 잘했다고 생각했다고 말했다.하지만 방송을 본 오정세는 경악했다. 극 중 전화기 너머 상대방의 대사가 다름 아닌 "형, 아버지가 돌아가셨어"였던 것. 부친상 소식을 듣고도 일상적인 톤으로 아무렇지 않게 "어, 금방 갈게"라고 대답한 꼴이 돼버린 상황에 다른 출연진은 폭소를 터뜨렸다. 오정세는 방송 편집본을 보고 "자기가 사이코패스인 줄 알았다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr