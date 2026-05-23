사진 = 장희진 인스타그램

배우 장희진이 압도적인 미모 근황을 전해 시선을 모으고 있다.최근 장희진은 자신의 인스타그램에 "이런 날씨 조하"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장희진은 밝은 자연광이 들어오는 실내 공간에서 카메라를 바라보며 셀카를 남기고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 입가를 가볍게 감싸고 있는 모습이 편안하면서도 청순한 분위기를 자아냈다. 레드 컬러 슬리브리스 상의는 화사한 피부 톤과 어우러지며 한층 또렷한 비주얼을 완성했고, 은은한 메이크업과 맑은 눈빛이 가까이서 찍은 셀카에서도 자연스럽게 돋보였다.특히 군더더기 없는 심플한 스타일링 속에서도 작은 목걸이와 팔찌 디테일이 더해지며 담백한 분위기를 살렸다. 뒤편으로 보이는 화이트 톤 벽면과 초록빛 식물까지 어우러지면서 포근하고 여유로운 일상 무드가 자연스럽게 이어졌다.팬들은 "갈수록 아름다워지다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "누나 너무 귀여우세요" "레드 색상이 너무나 잘 어울리네유" "인간 방부제" 등의 반응을 남기며 변함없는 미모에 감탄했다.앞서 JTBC '아는형님'에 출연한 장희진은 전세사기를 고백한 바 있다. 당시 장희진은 "나는 사실 여태까지 살면서 나한테 그런 일이 생기겠냐는 마인드가 있었다"며 "하지만 저도 그런일을 당했다"고 했다. 장희진은 "전 살면서 크게 큰일이 일어난 적이 없어서 대비하는 게 약하다"며 "그래서 엄마가 녹음 해놔라고 하고 증거를 남겨줘라 했을 때 뭘 그렇게까지 하냐고 설마 그러겠냐고 했다"고 했다. 이를 듣고 모두가 놀라자 장희진은 "그래도 지금은 다행히 잘 해결됐다"며 "해피엔딩이다"고 했다.한편 1983년생으로 43세인 장희진은 최근 복귀한 연극 '나의 아저씨'에서 열연 해 관객들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr