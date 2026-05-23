전소민이 잠수이별 경험을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

'석삼플레이' 출연자들이 연애 경험에 대해 이야기를 나눈다. / 사진제공=TV CHOSUN

TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1'에서 전소민과 이미주가 과거 잠수 이별을 당했던 사연을 털어놓으며 분노를 폭발시킨다. 예상치 못한 연애 토크에 현장 분위기가 순식간에 몰입됐고, 지석진과 이상엽은 든든한 '찐오빠' 면모를 드러냈다. 여기에 지석진과 전소민의 유치한 신경전까지 더해지며 웃음을 안길 예정이다.23일 오후 7시 50분 방송되는 '석삼플레이 시즌1'은 여러 도시를 여행하며 미션으로 경비를 마련하는 리얼리티 프로그램이다. 이날 방송에서는 서로의 과거 연애사를 솔직하게 털어놓으며 한층 가까워진 '석삼패밀리'의 모습이 공개된다.제주도 둘째 날, 잠수함 탑승을 기다리던 중 지석진은 "잠수 이별해 본 적 있니?"라고 농담 섞인 질문을 던진다. 하지만 전소민과 이미주가 동시에 "당해봤어요"라고 답하며 분위기가 반전된다.전소민은 과거 이별 당시의 서러운 경험을 털어놓기 시작했고, 이를 듣던 스태프들마저 충격에 말을 잇지 못했다고. 이미주 역시 당시를 떠올리며 "이럴 거면 그냥 헤어지자고 말을 해!"라고 분노를 터뜨린다.늘 장난기 넘치던 동생들의 이야기에 지석진과 이상엽은 웃음을 거두고 진지한 반응을 보인다. 두 사람은 금방이라도 대신 따지러 갈 듯한 '찐오빠 모먼트'를 드러내며 반전 매력을 보여준다.훈훈한 분위기도 잠시, 지석진과 전소민의 티격태격 케미가 다시 시작된다. 배를 타고 이동하던 중 지석진이 전소민 앞에서 갑자기 섀도복싱을 하며 장난을 치자, 참다못한 전소민이 반지 낀 손까지 확인한 뒤 '핵주먹'을 날리며 응수한 것.제주 바다 한가운데서 펼쳐진 두 사람의 유치한 신경전에 현장은 웃음바다가 됐다. 과연 두 사람의 '현실 남매' 전쟁이 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.제작진은 "전소민, 이미주의 솔직한 연애사와 이에 공감하는 지석진, 이상엽의 반응이 웃음과 공감을 동시에 전할 예정"이라며 "멤버들의 거침없는 입담과 현실 남매 같은 케미도 기대해 달라"고 귀띔했다.'석삼플레이 시즌1'은 매주 토요일 오후 7시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr