가수 환희가 행사장에 등장하고 있다. / 사진=텐아시아DB

환희가 어머니와 제주도로 여행을 떠났다. / 사진='살림남' 영상 캡처

KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서 환희가 그동안 알려지지 않았던 가족사를 털어놓는다. 어머니와의 제주 여행 중 황혼 이혼 사실이 처음 공개되며 먹먹함을 안긴다. 환희 역시 힘들었던 어머니를 위해 이번 여행을 준비했다고 밝혀 뭉클함을 더한다.23일 밤 9시 20분 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 환희와 어머니의 생애 첫 제주 여행 두 번째 이야기가 공개된다.여행 둘째 날, 환희는 어머니와 함께 놀이공원을 찾는다. 생애 처음 놀이공원에 방문한 어머니는 바이킹과 레일 썰매 등 각종 놀이기구를 즐기며 74년 만에 숨겨왔던 도파민을 폭발시킨다. 반면 환희는 무대 위 카리스마와 달리 놀이기구 앞에서 잔뜩 긴장한 모습을 보여 반전 매력을 드러낸다.하지만 즐거운 분위기도 잠시, 어머니는 얼마 전 세상을 떠난 친정어머니를 떠올리며 울컥한다. 그는 "제주도에 오니 돌아가신 어머니 생각이 많이 난다. 한 번도 이런 곳에 모셔 오지 못한 게 한이 된다"며 속마음을 털어놓는다. 이에 환희는 할머니가 세상을 떠난 뒤 우울해하던 어머니를 위로하기 위해 이번 여행을 준비했다고 밝힌다.특히 이날 방송에서는 '살림남' 출연 이후 시청자들의 궁금증을 모았던 환희 아버지에 대한 이야기도 처음 공개된다. 어머니는 오랜 고민 끝에 "너희에게 이야기하지 않고 해결한 게 있잖아"라면서 "이혼한 지 2년 됐다"고 털어놓는다. 어머니는 자식들에게 알리지 못한 채 홀로 황혼 이혼을 감당해왔다고 고백한다.평생 가족을 위해 살아온 어머니가 황혼 이혼을 결심하게 된 이유는 무엇일지, 또 "더 이상 너를 괴롭히기 싫었다"며 미안해하는 어머니에게 환희가 어떤 위로를 건넸을지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr