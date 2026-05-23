이준이 행사에 참여해 포토 타임을 가지고 있다. / 사진=텐아시아DB

'1박 2일' 이준이 컨디션 난조를 호소한다. / 사진제공=KBS '1박 2일'

'1박 2일' 이준이 사실상 2박 3일 일정을 소화하게 되면서 컨디션 난조를 호소한다. 예상치 못한 강행군 속 멤버들은 여유로운 '남해 홀리데이'의 이면에 숨겨진 반전을 마주한다.오는 24일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 경상남도 남해군에서 펼쳐지는 '남해 홀리데이' 첫 번째 이야기가 공개된다.'1박 2일' 멤버들은 '남해 홀리데이'라는 콘셉트에 맞춰 꽃목걸이를 목에 걸고 자유 여행을 시작한다. 오전 9시부터 5성급 호텔로 향한 김종민, 문세윤, 딘딘은 그동안 '1박 2일'에서 보기 힘들었던 호화로운 여행을 즐긴다.하지만 화려한 여행 뒤에는 반전이 숨어 있었다. 제작진은 멤버들에게 복불복으로 조업 벌칙이 주어진다는 사실을 알렸고, 최고난도 조업의 정체가 공개되자 현장은 순식간에 얼어붙었다.특히 녹화 전날 밤 서울에서 출발해 사실상 2박 3일 일정을 소화하게 된 이준은 촬영 도중 급격한 체력 저하를 호소했다. 결국 바닥에 드러누운 그는 "열정과 상관없이 무너진다. 지금 소주 2병 마신 것 같은 기분"이라며 솔직한 몸 상태를 전했다.이준이 무사히 일정을 소화할 수 있을지, '1박 2일'은 오는 24일 오후 6시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr