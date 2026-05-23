다영이 '핫걸' 이미지로 이미지 변신에 성공했다. 사진은 전후 모습. / 사진=텐아시아DB

다영이 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

MBC '전지적 참견 시점'에서 우주소녀 막내 출신 다영이 솔로 가수로서의 새로운 도전과 치열한 일상을 공개한다. '핫걸' 이미지를 위해 한 달에 1kg씩 총 12kg을 감량하는 독기 있는 모습도 여준 다영. '챌린지 퀸'으로 떠오른 다영은 약 200개의 챌린지를 소화한 비하인드부터 남다른 열정의 원동력까지 솔직하게 털어놓는다. 또한 연습생 시절과 가족 이야기를 전하며 진솔한 매력도 보여준다.23일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 399회에서는 솔로 아티스트가 된 다영의 일상이 공개된다.다영은 13살에 가수의 꿈을 안고 제주에서 상경해 고시원 생활을 하며 연습생 시절을 버텼다고 밝힌다. 특히 아버지의 빚으로 생활고를 겪었던 어린 시절과, 이혼 후 홀로 자신을 키운 어머니를 보며 일찍 철이 들었던 사연을 전해 뭉클함을 안긴다.다영의 바쁜 일상도 공개된다. '회사 죽순이'라는 별명답게 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 출석도장을 찍은 그는 곧바로 연습실로 향한다. 다영은 이번 활동 기간에만 "약 200개의 챌린지를 소화했다"고 밝히며 챌린지 안무 레슨까지 따로 받는 열정을 보여준다. 또한 사람들의 알고리즘을 장악하겠다는 목표 아래 BTS 제이홉, 비 등 국내 대표 퍼포먼스 아티스트들과 직접 챌린지를 성사시킨 비하인드도 공개해 감탄을 자아낸다.뿐만 아니라 다영은 최근 자신의 소속사뿐 아니라 다른 소속사까지 오가며 활발하게 활동 중이라고 전한다. 이날 방송에는 SM엔터테인먼트를 찾아 5세대 대표 보이그룹 라이즈와 만나는 모습도 담긴다.앞서 챌린지 안무 레슨을 통해 라이즈의 고난도 안무를 익힌 다영은 멤버들과 함께 챌린지 촬영에 나선다. 서로의 챌린지를 바꿔 촬영하는 이른바 '챌린지 품앗이' 문화에 참견인들도 놀라움을 감추지 못했다고 한다.13살 제주소녀에서 솔로 '핫걸'로 성장한 다영의 이야기와 열정 가득한 챌린지 현장은 23일 밤 11시 10분 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr