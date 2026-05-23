이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'

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배우 신하균(51)이 남다른 자기 관리 비결을 털어놨다.23일 '뜬뜬 DdeunDdeun' 채널에는 강동원과 박지현, 오정세, 신하균이 출연한 웹예능 '핑계고' 영상이 게재됐다.이날 유재석과 게스트들은 나이 이야기를 나눴다. 오정세는 "(신하균) 형 보면은 대단하다. 자기 관리가 대단하다. 운동도 많이 하시고. 턱걸이를 매일 30개씩 하신다고 하더라"고 말했다.이에 신하균은 "샤워하기 전에 문에 달아놓은 게 있는데 매달리기를 3세트 정도 한다"며 "찬물로 샤워를 한다. 겨울에는 머리 감는 것만 빼고, 샤워는 5분 정도 빠르게 한다"고 관리에 대해 언급했다.이를 듣던 유재석은 "어떻게 그렇게 빨리 샤워를 하냐"고 놀라워했고, 신하균은 "머리를 안 감는 경우다. 비누칠을 최소화해서 간단하게 한다"고 답했다.또한 신하균은 아침 루틴도 밝혔다. 그는 "아침에 일어나면 따뜻한 물 마시고, 올리브유를 먹는다. 견과류와 요거트, 오이, 자몽도 먹는다"며 "술도 지금 안 마신지 5개월 됐다. 커피도 끊었다"고 덧붙였다.그러면서 신하균은 "집에서는 거의 서 있는다. 긴 아일랜드 식탁이 있는데 거기서 책도 보고, 대본도 본다"며 "잘 때만 누워야 잠도 잘 잘 수 있다"고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr