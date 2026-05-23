김세정이 김동현의 팬이라고 밝혔다. / 사진제공=tvN

아이오아이 전소미, 김소혜, 김세정이 '놀토'에 출연해 예능감을 선보인다. / 사진제공=tvN

가수 겸 배우 김세정이 '놀라운 토요일'에서 격투기 선수 출신 방송인 김동현을 향한 팬심을 보여준다.23일 방송하는 tvN 예능 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 데뷔 10주년을 맞아 완전체로 돌아온 아이오아이의 전소미, 김세정, 김소혜가 출연한다. 거침없는 입담과 게임 실력으로 예능감을 선보일 예정이다.전소미는 거침없는 입담으로 시작부터 큰 웃음을 안긴다. 전소미는 JYP 연습생 시절 영케이가 재미도 없고 센스도 없고 꼰대 같은 면모도 있었지만 착했다고 털어놓는다. 이에 도레미들은 영케이에게 '노잼, 노센스, 예스꼰대'라는 새로운 별명을 붙여줘 웃음을 자아낸다.김세정은 '놀토'에 나만의 슈퍼스타가 있다면서 김동현을 지목해 궁금증을 모은다. 그는 "선수님은 멋지고 의리 있다. 여기서 이런 취급을 받을 분이 아니다"라고 덧붙였다. 이에 김동현의 본모습에 대해 설왕설래하는 도레미들이 모습이 담긴다.애피타이저 게임 '노래 이어 부르기'에서는 김세정 팀과 신동엽 팀이 대결을 벌인다. 김세정은 "반란을 보여주겠다"며 김동현을 가장 먼저 팀원으로 뽑은 뒤 파격적인 선택을 이어간다. 김세정의 팀이 어떤 활약을 펼칠지 궁금증을 모으는 가운데 이날은 역대급 고난도의 노래가 출제돼 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다는 후문이다.메인 받쓰에는 도파민을 폭발시키는 노래가 등장해 도레미들의 과몰입을 유발한다. 김세정은 명배우다운 연기력과 가사 분석력을 발휘하고 전소미와 김소혜 역시 적극적으로 의견을 내며 존재감을 나타낸다. 그런가 하면 김동현이 찐팬 김세정을 실망하게 하지 않기 위해 명예 회복을 노리는 장면도 포착돼 그 결말에 궁금증이 몰린다.'놀토'는 매주 토요일 저녁 7시 30분에 방송한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr