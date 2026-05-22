LISA, Anitta, Rema, FIFA Sound - Goals (FIFA World Cup 2026™) / Official Music Video Web Capture

LISA, Anitta, Rema, FIFA Sound - Goals (FIFA World Cup 2026™) / Official Music Video Web Capture

LISA, Anitta, Rema, FIFA Sound - Goals (FIFA World Cup 2026™) / Official Music Video Web Capture

2026 FIFA 월드컵을 앞두고 공개된 신곡이 가사 논란에 휩싸였다. 글로벌 그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 리사, 브라질 팝스타 아니타(Anitta), 나이지리아 출신 래퍼 레마(Rema)가 호흡을 맞춘 FIFA 공식 트랙 'Goals'를 두고 전 세계 축구 팬들과 K팝 팬들 사이에서 팽팽한 설전이 이어지고 있다. 월드컵 특유의 감성과 정신은 없고 몸매나 차 얘기가 있다는 게 비판의 요지다.지난 5월 20일 베일을 벗은 'Goals'는 라틴 팝, K팝, 아프로비츠(Afrobeats)가 절묘하게 어우러진 곡이다. 국경을 넘어 전 세계로 뻗어나가는 FIFA 월드컵의 에너지를 담아내겠다는 포부였다. 하지만 음원이 공개되자마자 대중들은 가사를 문제삼고 있다.그동안 FIFA 월드컵 송은 단순한 홍보 수단을 넘어, 전 세계 축구 축제의 분위기를 이끄는 역할을 해왔다. 축구를 통해 전 세계가 하나 되는 만큼, '화합', '인내', 그리고 '축제'의 메시지를 강조하는 것이 일종의 공식이었다.가장 대표적인 성공 사례가 바로 샤키라(Shakira)가 부른 2010년 남아공 월드컵 공식 주제가 'Waka Waka (This Time for Africa)'다. 이 곡은 축구와 축제, 그리고 문화적 정체성을 완벽하게 결합해 전 세계인에게 벅찬 감동을 안겼다. 특히 개최지의 색깔을 담은 아프리카 음악 스타일을 녹여내며 대중이 '월드컵 송'에 기대하는 기준점을 만들어냈다.이번 'Goals'를 향한 비판은 해당 곡이 축구의 감동이나 전 지구적인 화합을 노래하기보다는, 지나치게 개인의 자신감과 높은 신분, 성공을 과시하는 데 집중했다는 지적이다. '내 몸매, 내 핏, 내 친구들, 내 외제차, 이게 바로 인생 목표', '내 친구들과 난 혀를 내밀고 있고, 넌 그걸 사랑하지' 등의 가사가 월드컵 곡으로서 부적절하다는 지적이다.여기에 피처링으로 참여한 레마의 파트 역시 도마 위에 올랐다. 그는 가사를 통해 "내 머릿속을 들여다봐, 난 온통 자존심(Ego)뿐이야"라며 당당함을 드러냈다. 하지만 부정적인 반응이 지배적이다.이 같은 변화를 옹호하는 측은 현대의 FIFA 공식 음원 역시 글로벌 음악 트렌드에 발맞춰 자연스럽게 바뀔 수 있다고 주장하고 있다. 이번 곡이 단순한 주제가를 넘어 하나의 글로벌 앨범 프로젝트로 기획된 만큼, FIFA의 확장된 엔터테인먼트 전략을 잘 반영했다는 것이다. 하지만 곡에 대한 대중적 반응은 이미 이번 곡을 '최악의 FIFA 월드컵송' 목록에 넣은 듯 하다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr