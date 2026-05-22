사진=엠넷 ‘엠카운트다운’ 캡처

사진=엠넷 ‘엠카운트다운’ 캡처

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 컴백 첫 음악 방송을 마쳤다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 지난 21일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연했다. 이날 멤버들은 여섯 번째 미니앨범 '어센드-(Ascend-)'의 타이틀곡 '톱 5(TOP 5)'와 수록곡 '브이 포 비전(V for Vision)' 무대를 선보였다.제로베이스원은 새로운 여정을 향한 이들의 비전을 담은 '브이 포 비전'으로 무대를 열었다. 스포티한 스타일링과 멤버들의 에너지가 조화를 이뤘다. 이어 '톱 5' 무대를 음악 방송 최초로 공개했다. '톱 5'를 통해서는 한층 성숙해진 모습을 볼 수 있었다. 성한빈과 석매튜의 페어 안무로 이뤄진 인트로로 시작부터 시청자들의 시선을 사로잡았다.'엠카운트다운' MC 박건욱과의 호흡도 눈길을 끌었다. 제로베이스원은 멤버이자 MC인 박건욱과 컴백 인터뷰를 진행했다. 박건욱은 프로그램의 흐름을 자연스럽게 이끌며 안정적인 진행 실력을 보여줬다.제로베이스원은 각종 음악 방송에 출연하며 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr