슬리피, 진 / 사진 = 텐아시아 사진 DB

슬리피 / 사진 = 슬리피 유튜브 채널

래퍼 슬리피가 BTS 진과 멀어진 사연을 공개했다.21일 유튜브 채널 '슬리피맞아요'에는 '그지 같은 이야기 마지막으로 합니다. 근데 몸에 배어있긴 해'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 슬리피는 방탄소년단(BTS) 진(본명 김석진)과의 인연을 언급했다.슬리피는 "진과 '정글의 법칙'을 같이 가서 좀 친해졌다"며 "빌보드 1위하기 전이었는데 전화해서 '형 밥 사줘요' 하길래 둘이 밥도 먹었다. 그때 힘을 때인데 티 안 내고 밥도 사줬다"고 두 사람의 각별한 친분을 과시했다.그는 진이 한 라디오에 출연해 자신을 언급한 영상을 보여주며 "이렇게 친했는데 내가 회사랑 (사이가) 안 좋아져서 소송을 하게 됐다"면서 "방탄소년단은 빌보드 1위하고 세계적인 스타가 됐다"고 덧붙였다.슬리피는 "석진이랑 나눈 카톡을 다 SNS에 올렸다"며 "한두 번은 봐줬는데 내가 계속 올렸다. 결정적으로 내가 경제적으로 힘들다는 기사를 보고 연락이 왔다. '형 너무 힘드시면 제가 좀 도와드리고 싶다'고 해서 나는 돈 빌리는 걸 싫어한다고 했다"고 설명했다.그러면서 슬리피는 "'라디오스타'에 나가서 이 얘기를 했다. 솔직히 말하면 주목받고 싶었다. 기사가 막 나간 이후 연락이 잘 안 됐다"며 "내가 잘못했다. 정말 미안하다고 이야기하고 싶다"고 전했다. 이어 "한번 내가 결혼식에 갔는데 석진이가 있더라. 미안하다고 할까 별의별 생각을 다 했는데 결국 집에 갔다"고 말해 안타까움을 더했다.앞서 슬리피는 2019년 전 소속사와의 정산금 미지급 분쟁 과정에서 전기세와 월세를 내지 못할 정도의 심각한 생호라고를 고백한 바 있다.한편, 슬리피는 2022년 8세 연하의 비연예인과 4년 열애 끝에 백년가약을 맺었다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr