'김부장'이 첫 대본리딩 현장을 공개했다./사진제공=SBS

'김부장'이 첫 대본리딩 현장을 공개했다./사진제공=SBS

'김부장'이 첫 대본리딩 현장을 공개했다./사진제공=SBS

SBS 새 금토 드라마 '김부장'이 첫 대본리딩 현장을 공개했다.다음 달 26일 처음 방송되는 '김부장'은 평범한 가장이자 중소저축은행 직원으로 살아가던 남자가 딸을 되찾기 위해 위험한 싸움에 뛰어드는 과정을 그린 액션 드라마다. 동명의 네이버 웹툰을 원작으로 하며, 영화 '30일' 등을 집필한 남대중 작가와 '보이스2', '트레이서'의 이승영 감독, 이소은 감독이 의기투합했다.최근 진행된 대본리딩에는 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은, 김성규 등 주요 배우들이 참석했다. 현장에서는 첫 호흡이라는 말이 무색할 정도의 몰입감 있는 연기가 이어졌다는 후문이다.이승영 감독은 "프로그램 끝날 때 '즐거웠고 되게 어메이징한 경험이었다' 이렇게 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말하며 분위기를 끌어올렸다. 소지섭은 평범한 회사원이지만 남북파 공작원 출신이라는 비밀을 가진 김부장 역을 맡았다. 그는 딸을 향한 부성애와 냉철한 카리스마를 오가는 연기로 중심축 역할을 해냈다.최대훈은 태권도 금메달리스트 출신이자 현재는 태권도장을 운영하는 성한수 역으로 등장했다. 코믹함과 진중함을 오가는 연기로 극의 균형을 잡았고, 윤경호와의 호흡에서는 생활 밀착형 티키타카를 선보였다.윤경호는 과거 전장의 신으로 불렸지만, 지금은 딸바보 아빠가 된 박진철 역으로 현실감 있는 연기를 펼쳤다. 딸 이야기에 울컥하는 모습부터 성한수와의 유쾌한 케미까지 자연스럽게 소화했다.손나은은 김부장의 회사 동료이자 비밀을 숨긴 인물 상아 역을 맡았다. 그는 발랄한 MZ 직장인의 분위기와 미스터리한 면모를 동시에 표현하며 존재감을 자랑했다. 손나은은 2011년 그룹 에이핑크로 데뷔해 활동하다가 2022년 팀을 탈퇴했다. 최근에는 에이핑크 멤버 윤보미의 결혼식에 참석하지 않아 화제를 모으기도 했다.김성규는 북한에서 내려온 특파 요원 강성 역으로 출연한다. 낮고 묵직한 목소리와 날카로운 분위기로 긴장감을 더했다.제작진은 "'김부장'이 드디어 6월 26일 첫 방송을 확정 지었다"며 "배우들의 개성 넘치는 연기와 강렬한 액션, 다양한 캐릭터 플레이가 어우러진 작품이 될 것"이라고 전했다. 이승영 감독은 "프로그램 끝날 때 '즐거웠고 되게 어메이징한 경험이었다' 이렇게 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말하며 분위기를 끌어올렸다.'김부장'은 6월 26일 밤 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr