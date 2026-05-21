사진 제공=알비더블유(RBW), WM엔터테인먼트

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 멤버 효정이 자전적 이야기를 담은 신곡을 발매한다.효정은 21일 디지털 싱글 'Purple Note'(퍼플노트)를 공개한다. 효정이 솔로 싱글을 선보이는 건 지난 2024년 12월 발매된 스페셜 싱글 '크리스마스 야간열차' 이후 약 1년 5개월 만이다.이번 디지털 싱글은 총 세 곡으로 구성됐다. 타이틀곡 '나의 작은 청춘에게'와 이 곡의 인스트루멘탈(Instrumental) 버전, 'Look Around'(룩 어라운드)가 담겼다.타이틀곡 '나의 작은 청춘에게'는 청량한 밴드 사운드와 효정의 밝고 산뜻한 보컬이 어우러진 팝 록 장르의 곡이다. 벅차오르는 멜로디와 희망적인 메시지로 효정 특유의 에너지를 전한다. 수록곡 'Look Around'는 어쿠스틱 사운드를 기반으로 말하듯이 풀어낸 발라드곡이다.디지털 싱글 'Purple Note'는 효정이 고등학교 시절 보컬로 활동했던 밴드부 이름에서 착안했다. 효정은 이를 통해 나아가는 과정 자체가 의미 있다고 말하며, 각자의 자리에서 자신의 속도로 나아가는 청춘을 응원한다. 효정은 전곡 작사, 작곡에 참여하며 진정성을 더했다.효정의 디지털 싱글 'Purple Note'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr