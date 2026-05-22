배우 황정음이 횡령 논란과 이혼 등을 겪은 지난 1년을 돌아보며 복귀 심경을 전했다./사진=황정음 유튜브 채널 화면 캡처

배우 황정음이 횡령 논란과 이혼 등을 겪은 지난 1년을 돌아보며 복귀 심경을 전했다./사진=황정음 유튜브 채널 화면 캡처

배우 황정음이 횡령 논란과 이혼 등을 겪은 지난 1년을 돌아보며 복귀 심경을 전했다./사진=황정음 유튜브 채널 화면 캡처

배우 황정음이 횡령 논란과 이혼 등을 겪은 지난 1년을 돌아보며 복귀 심경을 전했다./사진=황정음 유튜브 채널 화면 캡처

배우 황정음이 횡령 논란과 이혼 등을 겪은 지난 1년을 돌아보며 복귀 심경을 전했다.20일 황정음의 유튜브 채널에는 '오랜만에 인사드려요 | 1년 만에 전하는 그동안의 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 약 1년 만에 모습을 내비친 그는 근황과 심정을 털어놨다.황정음은 "많은 분이 아시는 것처럼 큰일이 있었다"며 조심스럽게 이야기를 꺼냈다. 황정음은 "많은 분이 도와주셔서 잘 수습하고 있고 피해를 당하신 분들이 생기지 않도록 책임지려고 노력했다"고 밝혔다.광고 위약금과 관련해서 황정음은 "광고를 찍자마자 일이 터졌다. 위약금은 다 물어드렸다"며 "하지만 돈을 물어드린다고 제 잘못이 해결되는 건 아니지 않냐"고 말했다. 또 "오랜만에 '하이킥' 식구들과 감독님, 스태프들이 다 모인 정말 의미 있는 자리였는데 너무 죄송했다"며 "누구를 원망할 수 없었다. 제 행동의 결과였다"고 털어놨다.황정음은 "내가 할 줄 아는 건 연기밖에 없는데 앞으로 다시 연기를 할 수 있을까 싶었다"며 "복귀를 못 하면 뭘 해서 먹고살아야 하나 막막했다"고 고백했다. 그는 "왕식이와 강식이를 보면 너무 예뻤다. 엄마니까 살아야 하지 않냐. 아이들 때문에 버틸 수 있었던 것 같다"고 말했다. 이어 "강식이 친구 부모님이 그렇게 많은 일이 있었는데 제가 커피숍에서 웃고 있었다고 하더라"며 "울다가도 아이들 얼굴 보면 바로 웃음이 나왔다"고 전했다.유튜브 활동을 시작한 이유에 관해 황정음은 "결혼도 실패하고 돈 버는 것도 실패했다고 느꼈다"며 "내가 겪은 걸 다른 사람들은 겪지 않았으면 좋겠다. 혼자 아이 키우는 엄마들에게 친구 같은 존재가 되고 싶다"고 밝혔다. 또 "저를 다시 찾아주실 때까지 뭐든 해보자는 마음이었다"며 "시키는 건 해야겠다고 생각했다"고 덧붙였다.황정음은 "많은 분이 불편해할 수도 있다는 걸 안다"며 "그런 시선도 다 받아들이고 있다. 사람들이 편해질 때까지 열심히 살아가겠다"고 말했다.앞서 황정음은 지난해 자신이 100% 지분을 보유한 연예기획사 자금 약 43억4000만 원을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 수사 결과 횡령 자금 가운데 약 42억 원은 가상화폐 투자에 사용된 것으로 조사됐다.재판 과정에서 황정음 측은 공소사실을 모두 인정했고, 이후 피해액을 전액 변제했다. 법원은 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했으며, 황정음과 검찰 모두 항소하지 않으면서 판결은 확정됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr