권민아 / 사진=텐아시아 DB

권민아가 18년 전 성폭행 피해 사건 관련 재판을 마무리했다.권민아는 지난 19일 SNS에 장문의 글을 올려 이러한 소식을 전했다. 그는 "오늘은 4년이 넘는 긴 여정을 끝마치는 날"이라며 운을 띄웠다.이어 "재판을 준비하고 시작할 때에는 14년 전 사건이었기에 강간상해에서 강간만이 아닌, 상해죄까지 입증이 된다면, 공소시효가 지나지 않아 가해자에게 큰 처벌이 내려질 수도 있다는 얘기에 희망을 가지게 됐다"고 말했다.2심 판결 결과 강간죄는 인정됐지만, 상해죄는 인정되지 않았다. 권민아는 "피해자인 내 입장에서는 그래서 결과가 유죄냐, 무죄냐가 중요했지만, 한가지의 죄라도 인정이 된 것에 큰 의미를 두겠다. 어쨌든 그 사람이 나쁜 사람이란 건 밝혀졌으니 지금 결과에서 만족하려고 한다"고 전했다.그는 "이제는 18년 전의 일이 돼버렸다. 그때는 시대적 배경, 분위기 때문에 쉬쉬하고 감춰올 수밖에 없었지만, 시간이 흐른 지금은 또 다른 분위기 같다. 피해자들이 자책하지 말고, 숨지 말고 부끄러운 일 아니니깐 용기 내서 목소리를 내보라고 감히 말해주고 싶다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr