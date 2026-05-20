송지은, 박위 결혼식 사진./사진=송지은 SNS

송지은, 박위 부부가 오해에 대해 해명했다./사진제공=SBS

박위가 아내 송지은에게 배변 도움을 받지 않는다며 '무료 간병인' 악플에 선을 그었다.지난 19일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’(이하 '동상이몽2')에서는 결혼 19개월차 송지은, 박위 부부의 신혼 일상이 공개됐다.하반신 마비 박위는 휠체어를 타고 혼자서 일상 생활을 하는 모습을 보였다. 분리수거도 스스로 마친 박위는 “처음에는 쉽지 않았다. 휠체어를 타고 분리수거 하면 자존감이 올라가더라. 이제 분리수거 내가 한다고, 건들지 마라고 선포했다”고 말했다.대소변도 혼자서 해결했다. 박위는 “저는 소변줄과 함께 한다. 일회용이고 사용할 때마다 버린다"며 "나는 배변을 도움 받지 않는다. 모르시는 분들을 위해 이건 해명해야 할 것 같다”고 밝혔다.이어 그는 “제 손으로 소변을 보고 좌약도 넣는다. 처음에는 도구를 이용해서 소변을 본다는 자체가 창피했는데, 이제는 방법만 다른 거라고 생각한다”고 말했다. 박위는 유튜브 콘텐츠로 소변줄을 사용하는 방법, 좌약을 넣고 대변을 보는 방법 등을 알리기도 했다.송지은은 부부를 둘러싼 오해에 대한 질문에 "영상 댓글에 누가 '무료 간병인 고용' 이렇게 써 놓은 거다. 날 그렇게 칭했더라. 내가 아는 오빠는 세수도 샤워도 화장실도 혼자 가는 사람인데"라며 억울해했다.이날 박위, 송지은은 올해 2세를 준비할 계획이라고 밝혔다. 송지은은 "저희는 시험관을 해야 하는 상황"이라며 "시기를 결정해서 시작할 수 있다. 결과를 예측할 순 없지만 설레는 마음으로 도전해보려고 한다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr