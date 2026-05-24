'21세기 대군부인'을 연출한 박준화 감독이 인터뷰 자리에서 역사 왜곡 논란에 관해 사과했다./사진제공=MBC

아이유와 변우석지 주연을 맡은 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다./사진제공=MBC

'21세기 대군부인'을 연출한 박준화 감독이 인터뷰 자리에서 역사 왜곡 논란에 관해 사과했다./사진제공=MBC

아이유와 변우석지 주연을 맡은 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다./사진제공=MBC

아이유와 변우석지 주연을 맡은 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다./사진제공=MBC

아이유와 변우석지 주연을 맡은 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다./사진제공=MBC

"작가님께도 조금 가혹했던 작품이 아니었나 싶은 생각도 듭니다."MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'(이하 '대군부인')을 연출한 박준화 감독이 무거운 마음으로 작품을 둘러싼 논란에 대해 입을 열었다. 지난 19일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 박준화 감독의 라운드 인터뷰가 진행됐다.앞선 인터뷰에서 눈물을 보인 것으로 알려진 박 감독은 수척해진 얼굴로 취재진 앞에 섰다. 인터뷰 내내 조심스럽게 말을 고르던 그는 연신 사과의 뜻을 전했다. 앞서 박 감독은 2007년 tvN '막돼먹은 영애씨 시즌1'로 연출 데뷔한 뒤 '이번 생은 처음이라', '김비서가 왜 그럴까', '환혼' 등 다수의 히트작을 선보였다.'대군부인'은 MBC 극본 공모 당선작으로, 신인 작가 유지원이 집필을 맡았다. 아이유와 변우석 캐스팅 이후 박 감독이 연출에 합류하며 방송 전부터 큰 기대를 모았다.그러나 지난 15일 방송된 11회에서 역사 왜곡 논란이 불거지며 분위기가 급변했다. 극 중 이안대군 즉위식 장면에서 '천세' 표현과 구류면류관 설정 등이 도마 위에 올랐다. 이후 아이유와 변우석은 각각 SNS를 통해 사과문을 게재했고, 배우 이재원은 예정됐던 인터뷰를 취소했다. 결국 박 감독이 홀로 취재진 앞에 서게 됐다."한마디 한마디가 굉장히 조심스럽습니다."박 감독은 복잡한 심경을 숨기지 못했다. 그는 "나는 원래 코믹한 결을 좋아하는 사람이고, 드라마 안에서도 시청자분들이 너무 무겁지 않게 재미를 느끼면서 따라갈 수 있는 분위기를 중요하게 생각한다"고 말했다. 이어 "그런데 어느 순간부터는 작품 안에서 그런 시간을 충분히 가져가기 어려웠던 것 같다"며 "온전히 사랑하고 빠져들 수 있는 감정들도 있었지만, 그 부분을 아무리 서로 이야기하고 조율해도 쉽지 않았다"고 털어놨다."조금 더 긍정적인 방향으로 그림을 그렸으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 남습니다."박 감독은 작품의 완성도에 관한 아쉬움을 솔직하게 전했다. 그는 "시간과 여유가 필요한 부분"이라며 "조금만 더 좋은 형태로 완성됐다면 오래 남을 수 있는 드라마가 되지 않았을까 싶다"고 말했다."드라마 제작 환경도 쉽지 않고 콘텐츠 시장도 어려운데, 그런 상황 속에서도 이 작품이 조금 더 좋은 방향으로 만들어졌으면 좋겠다는 생각을 많이 했어요."박 감독은 "결과적으로는 내 부족함 때문에 시청자분들께 불편함을 끼친 것 같아 정말 죄송하게 생각한다"며 "앞으로는 조금 더 잘할 수 있는 방법을 계속 고민해야 할 것 같다"고 고개를 숙였다."제가 정확히 다 알지는 못하지만, 굉장히 많이 후회하시고 고민도 많이 하시고 힘들어하고 계세요."박 감독은 유지원 작가를 향한 안타까움도 내비쳤다. 그는 "신인 작가님이 처음부터 큰 드라마를 맡게 되면서 느끼는 부담이 정말 컸을 것 같다"며 "그런 상황에서는 한마디 한마디가 더 힘들 수밖에 없다"고 고백했다.또 "조금만 더 작가님을 도와줄 수 있는 환경이 됐더라면 어땠을까 하는 생각이 있다"며 "말씀드린 여러 시스템적인 부분들도 그렇고 전체적으로 많이 힘든 상황이었다"고 덧붙였다."처음에 줄 수 있는 감동과 재미, 설렘을 마지막까지 끌고 가는 게 제작진의 역할이라고 생각해요."끝으로 박 감독은 제작진의 역할과 책임감에 관해 이야기하며 다시 한번 사과했다. 그는 "시청자분들이 끝까지 즐길 수 있게 하는 게 제작진의 역할인데, 이번 작품에서는 그 부분을 충분히 해내지 못한 것 같아 정말 죄송하게 생각한다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr