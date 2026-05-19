사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 심현섭♥정영림 부부가 포기 하지 않고 임신 준비 중인 근황을 전했다.18일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에는 결혼 1주년을 맞은 심현섭♥정영림 부부의 달달한 신혼 일상이 공개됐다.이날 심현섭은 정영림을 위해 결혼 1주년 기념 깜짝이벤트를 준비했다. 이를 숨기고 제작진과 집에 방문한 그는 요리하는 아내를 보며 "요리 안 했으면 좋겠다. 다 장모님이 가져다주신 건데, 자기가 해준 것처럼 하다가 걸렸다"고 폭로해 웃음을 안겼다.제작진의 근황 질문에 정영림은 "잘 먹고 잘 자서 몸을 좋게 만들려고 노력 중"이라고 밝혔다. "심현섭의 얼굴도 좋아졌다"고 칭찬하자, 그는 "아내가 수염, 콧털, 귀털, 귀지까지 관리해 준다"고 자랑해 놀라게 했다.정영림은 "결혼했으니까 밖에서는 부인이 챙겨줄 거라고 생각하잖냐. '오빠 이러고 나가면 내가 욕먹는다'고 했다"고 토로했다. 이에 심현섭은 "티비 보고 있으면 뭐가 옆에 온다. 귀에 자란 털을 깎더라. 처음에는 하지 말라고 했는데, 이제는 기다려진다"면서 "만나는 사람들이 내가 깔끔해졌다고 하더라"며 만족감을 드러냈다.만 54세 유부남이 된 심현섭은 "결혼 전에는 아침에 일어나서 나가서 뭐 먹지 맨날 고민했는데, 결혼 후에는 눈 딱 뜨면 찌개 냄새가 나더라"며 행복을 과시했다.그러면서도 신혼 초에 요리를 잘 못하던 아내가 미역을 자르지 않고 만든 최초 미역국, 이불만한 오뎅이 들어있던 오뎅탕을 끓여줬다고 놀리며 "미역 아니라 머리카락 넣었냐고 했더니 울더라"고 전했다.정영림은 "남편이 결혼 후 더 잘해주더라"면서 "초창기에는 술 때문에 갈등이 있었는데, 갈등 없어지니까 사이가 좋아졌다"고 털어놨다. 심현섭은 "시험관 안 했으면 술 마셨을 것"이라고 솔직하게 밝혔다.지난 1월 경주에서 갑작스러운 출혈을 보였던 정영림은 1차 시술 실패 후 곧바로 2차 시술 진행했지만 또 실패했다. 그는 "지금 계속 자연 임신 시도 중이고, 시험관 3차 준비 중이다. 매일 만 보 걷고 있다"고 전했다.같이 임신을 준비하던 배기성의 난청 소식에 심현섭은 "남자들이 늘 그러고 싶어 하는 건 아니"라면서 "아내가 모스 부호를 보내는데, 자는 척 아니고, 진짜 피곤한 거"라고 호소해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr