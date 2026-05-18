사진제공=미스틱스토리

밴드 루시가 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME(구 체조경기장) 무대에 올라 팬들을 사로잡았다.루시는 지난 16일부터 17일까지 양일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND''(이하 'ISLAND')를 진행했다. 이번 공연에는 약 2만 5000명의 관객이 모였다.이번 'ISLAND'는 루시가 데뷔 이래 최초로 KSPO DOME에서 개최한 공연이다. 아홉 번째 단독 콘서트에 이르기까지 공연 규모를 점진적으로 확대해 온 루시는 이번 무대를 통해 밴드 시장 내 입지를 공고히 했다.공연 현장에서는 LED 영상과 컨페티, 불꽃 등 여러 특수효과를 동원해 볼거리를 구성했다. 루시는 돌출 무대와 객석 구역을 오가며 관객들과 소통해 현장을 축제 분위기로 이끌었다. 특히 드럼 리프트를 이동시키는 '드럼카' 연출을 비롯해 북을 활용한 한국적 편곡, 게임 화면을 차용해 멤버 간 연주 대결을 벌이는 구성 등으로 몰입감을 높였다.공연 말미 루시는 "공연장 가득 행복과 웃음이 떠다니는 게 보였다. 공연장 규모가 커질수록 이 행복을 더 많은 분들과 나눌 수 있다는 것에 정말 감사하다. 공연을 하면서 왈왈이(팬덤 명) 여러분들을 위해 음악을 만들었던 모든 순간들이 떠올랐다. 단 한 번도 진심이 아니었던 적이 없었다. 지금도, 앞으로 걸어갈 길도 모두 진심이라는 걸 알아주셨으면 좋겠다. 이렇게 많은 분들이 저희 음악을 함께 불러준다는 게 정말 벅찼다. 이 모든 건 다 여러분들 덕분이다"라고 소감을 전했다.서울 공연을 마무리한 루시는 오는 6월 20일 타이베이, 7월 24일 일본 요코하마에서 'ISLAND' 투어를 지속할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr