배우 이종혁의 아들 이탁수 / 사진제공=빅보스엔터테인먼트

배우 이종혁의 아들 이탁수가 빅보스엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다.18일 빅보스엔터테인먼트는 "이탁수와 전속 계약을 체결했다. 어린 시절부터 대중에게 많은 사랑을 받아온 이탁수는 배우라는 꿈을 향해 열심히 달려왔다. 그 안의 열정과 무한한 가능성을 발견했고 앞으로 훌륭한 배우로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원할 예정"이라고 밝혔다.2013년 MBC '아빠! 어디가?'에 출연했던 이탁수는 이후 '보이즈&걸즈', '스트레스 제로구역 날려버려', 내' 새끼의 연애', '내 아이의 사생활' 등을 통해 활발히 활동해왔다. 이후 고양예술고등학교 연기과 졸업 후 동국대학교 연극학부에 입학해 배우를 향한 꿈에 매진해왔다.최근 연극 '죽은 시인의 사회' 속 찰리 달튼 역에 캐스팅되며 연극 데뷔를 앞두고 있는 이탁수는 빅보스엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 본격적인 배우 활동에 시동을 건다.한편 이탁수와 전속 계약을 체결한 빅보스엔터테인먼트 소속 배우로는 이종혁, 리사, 구성환, 이현균, 전동석, 박규리, 이주승, 이봄소리 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr