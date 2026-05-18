방송인 김준호 / 사진=텐아시아 DB

SBS ‘미운 우리 새끼’에서 김준호는 송해나의 집에 방문해 ‘우린 솔로’ 특집을 함께 꾸몄다 / 사진 제공 : SBS 방송 캡처

방송인 김준호가 제약회사 주식으로 수익률을 10배 올렸던 일화를 전했다.17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 김준호는 송해나의 집에 방문해 '우린 솔로' 특집을 함께 꾸몄다.이날 방송에서 김준호는 탁재훈을 향한 팩트 폭격으로 포문을 열었다. 그는 탁재훈이 제주도 집에 여자를 초대한 것이 한혜진과 송해나가 처음이었다는 소식을 전했다. 또한 "원래 거기서 끝났어야 하는데 형이 여기까지 찾아왔잖아"라며 미련을 버리지 못한 탁재훈에게 거침없는 돌직구를 날렸다.그런가 하면 김준호는 한혜진이 탁재훈에게만 고래 고기를 덜어주자 "나도 고래 좋아하는데" 라고 질투하는가 하면, 은근한 핑크빛 기류가 흐르는 두 사람에게 아이컨택을 유도했다. 특히 김준호는 솔로들의 그린라이트 속에서 유일한 기혼자답게 "전 갈게요"라며 멋쩍어하며 현장의 활력소 역할을 했다.한편 김준호는 본격적인 '우린 솔로' 자기소개 시간에서 전문 MC다운 탁월한 진행 능력을 선보였다. 그는 참가자들의 이상형과 독립 여부 등 날카로우면서도 재치 있는 질문을 던졌다. 또한 탁재훈이 자기소개를 어설프게 이어가자 '나는 솔로'를 좀 보라고 타박하는 등 찰진 티키타카로 몰입도를 배가시켰다.특히 김준호는 탁재훈의 급격하게 요동치는 심박수를 누구보다 빨리 예리하게 포착하며 재미를 더했다. 이어 김준호는 송해나와 심규진에게 '털 관리에 예민한 여자와 털 관리를 못하는 남자'라는 극단적인 상황을 직접 설정해 주었다.그런가 하면 김준호는 토니안, 김보성과 함께 '마이너스 손들의 모임'으로 뭉쳤다. 그는 '원펀맨 주식 권법'을 고백하며 과거 코로나 시기 제약회사 주식으로 10배의 수익률을 올렸던 대박 스토리를 공개했다. 하지만 추가로 돈을 투자했다가 원금마저 달린 충격적인 반전 결말을 털어놓아 탄식을 자아냈다또한 김준호는 증권 전문가에게 주식 현황 체크를 맡겼다. 그는 수익률이 형편없다는 팩트 폭격을 당한 것도 잠시, 회사에 대해 공부해 봤냐는 질문에 "좋은 회사라던데요"라는 대답으로 현장을 초토화시켰다. 결국 김준호는 7년간 보유한 종목을 과감히 정리하라는 냉정한 진단을 받았다. 이어 선생님을 6개월 전에 만났어야 했다며 능청스러운 아쉬움을 토로 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr