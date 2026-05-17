'21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데, 출간을 앞둔 대본집까지 수정 작업에 들어갔다./사진=MBC 방송 화면 캡처

'21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데, 출간을 앞둔 대본집까지 수정 작업에 들어갔다./사진=MBC 방송 화면 캡처

'21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데, 출간을 앞둔 대본집까지 수정 작업에 들어갔다./사진제공=MBC

MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데, 출간을 앞둔 대본집까지 수정 작업에 들어갔다. 는 18일 출간 예정인 '21세기 대군부인' 대본집 출판사 오팬하우스 스튜디오 오드리는 지난 16일 SNS를 통해 관련 입장을 밝혔다.16일 출판사 측은 "드라마 '21세기 대군부인'과 관련해 제작진이 공식 발표와 함께 수정을 예고한 일부 의례 표현에 대해 현재 제작진과 협의를 진행 중"이라며 "해당 사안을 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다. 어 "초판 예약 구매 독자들에게 별도 안내문을 제공하고, 이후 제작분에는 수정된 표현을 반영할 예정"이라고 설명했다.다만 이미 초판 제작과 출고가 진행된 상태다. 이에 출판사 측은 "정정 사항 안내와 후속 조치를 통해 독자 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다. 판사는 초판 구매자들을 대상으로 오는 18일부터 공식 SNS를 통해 수정 내용을 반영한 PDF 파일을 제공한다. 또한 신청자에게는 실물 수정 스티커도 발송할 예정이다.이번 논란은 지난 15일 방송된 11회 속 즉위식 장면에서 시작됐다. 방송에서는 왕이 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 '천세'를 외치는 장면이 등장해 역사 고증 문제로 지적받았다. 극 세계관은 자주국 설정이지만, 과거 중국에 사대하던 제후국 시절 조선의 예법을 사용한 점이 논란의 중심에 섰다.논란이 확산하자 제작진은 공식으로 사과했다. 제작진은 지난 16일 "조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 문제"라며 "'21세기 대군부인'은 로맨스물이자 대체 역사물인 만큼, 가상의 세계관과 실제 역사적 맥락이 교차하는 부분에 대해 더욱 신중한 접근이 필요했으나 관련 검토가 부족했다"고 밝혔다. 어 "시청자들의 질책을 겸허히 받아들이며, 재방송과 VOD, OTT 서비스에서는 해당 장면의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다"고 전했다.'21세기 대군부인'은 2024년 말 아이유와 변우석의 캐스팅 소식이 전해지며 큰 화제를 모았다. 그러나 올해 4월 첫 방송 이후 주연 배우들의 연기력을 둘러싼 갑론을박이 이어졌고, 회차가 거듭될수록 연출과 역사의식에 대한 지적도 나왔다. 결국 최종회를 앞두고 역사 왜곡 논란까지 불거지며 비판 여론이 커졌다. 그런 가운데 지난 16일 방송된 최종회는 전국 시청률 13.8%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.드라마 <21세기 대군부인> 관련하여 오늘 5월 16일 <21세기 대군부인> 제작진 측에서 공식 발표, 수정을 예고한 일부 의례 표현과 관련하여 제작진 측과 협의를 진행하고 있습니다.출판사는 해당 사안을 무겁게 받아들이고 있으며, 초판 예약 구매 독자분들께 별도 안내문을 제공하고 이후 제작분에는 해당 표현을 수정·반영할 예정입니다.다만 초판 제작 및 출고가 이미 진행된 상황으로, 출판사는 정정 사항에 대한 안내 및 후속 조치를 통해 독자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.이에 따른 후속 조치 내용을 아래와 같이 안내해 드립니다.초판 구매 고객분들을 대상으로 5월 18일(월)부터 출판사 공식 인스타그램 계정을 통해 <21세기 대군부인> 제작진 측과 협의된 정정 내용을 반영한 디지털 수정 페이지(PDF)를 제공해 드릴 예정이며, 다운로드 링크와 함께 실물 수정 스티커 신청용 구글 폼을 함께 안내해 드릴 예정입니다. 실물 수정 스티커는 본문에 붙이실 수 있는 형태로 제작되며, 신청해 주신 독자분들께 발송해 드릴 예정입니다.구글 폼 신청은 약 2주간 운영될 예정이며, 신청 마감 후 일괄 제작 및 발송해 드릴 예정입니다.아울러 환불을 원하시는 경우에는 구매하신 판매처의 규정 및 절차에 따라 접수 및 진행이 가능한 점 함께 안내해 드립니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr