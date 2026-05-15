사진=뉴진스 공식 SNS

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그룹 뉴진스 멤버 해린의 근황이 전해졌다.뉴진스 소속사 어도어는 15일 해린의 생일을 맞아 공식 SNS 계정에 "HAPPY HAERIN DAY"라는 문구와 함께 축하 게시물을 올렸다.공개된 사진 속 해린은 다양한 스타일링을 소화한 모습이다. 해린은 흰색 상의에 긴 생머리를 늘어뜨리고 청순한 매력을 뽐냈다. 그런가 하면, 모자를 뒤로 돌려쓴 올블랙 패션으로 시크한 모습을 보여주기도 했다. 또 다른 사진에서는 머리에 꽃을 꽂고 해변에 앉아 자연스러운 일상을 전했다.뉴진스는 2024년 11월부터 약 1년간 어도어와 전속계약 분쟁을 이어왔다. 지난해 10월 전속계약 유효 확인 1심 소송에서 패소한 뒤 멤버 전원이 복귀 의사를 밝혔다. 이 가운데 하니, 해린, 혜인은 소속사로 복귀했다.세 멤버는 최근 코펜하겐에서 포착됐다. 어도어 측은 "코펜하겐 방문은 뉴진스의 새로운 음악적 서사를 담기 위한 사전 프로덕션 과정의 일환이었다"며 "뉴진스 멤버들은 현재 멤버별 컨디션과 각자에게 최적화된 스케줄에 따라 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다. 뉴진스가 새 앨범 활동에 시동을 거는 근황이 전해지며 컴백 활동을 향한 팬들의 기대감이 커졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr