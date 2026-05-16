방송인 지석진 / 사진=텐아시아 DB

지석진, 전소민, 이상엽, 이미주가 여행 시작부터 역대급 갈등에 직면한다 / 사진=TV CHOSUN ‘석삼플레이 시즌1’

방송인 지석진, 전소민, 이상엽, 이미주가 역대급 갈등에 직면하며 촬영 중단이라는 사태를 예고한다.매주 토요일 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1'은 100만 원으로 10개 도시를 여행하는 광기의 리얼리티다. 이번 주 방송에서는 첫 1박 2일 일정으로 제주도를 방문한 '석삼패밀리'가 푸른 바다를 마주하고 설렘을 감추지 못하는 모습이 그려진다.하지만 낭만도 잠시, 맏형 지석진과 '소주 자매' 전소민, 이미주 사이의 갈등이 깊어지며 상황이 예기치 못하게 흘러간다. 전소민의 거침없는 행동에 지석진이 "정신 사나워"라며 핀잔을 주자, 전소민이 곧장 "예민한 거 같은데?"라고 맞받아치며 날 선 신경전을 벌인 것. 순식간에 싸늘해진 차 안 분위기를 참지 못한 이미주마저 "차 돌려, 공항 가자"며 제주 도착 두 시간 만에 폭탄 발언을 던져 현장을 충격에 몰아넣는다.멤버들의 거센 내분 속에 '나 홀로 평화주의자' 이상엽 역시 결국 참아왔던 서운함을 터뜨린다. 매번 중재자로 고군분투하던 이상엽은 이번에도 평화를 지키기 위해 힘을 쏟지만, 정작 자신이 잠시 자리를 비운 것조차 모른 채 티격태격하는 형과 동생들의 모습에 깊은 스트레스를 호소한다.급기야 울분을 토해낸 이상엽의 모습에 '석삼패밀리'의 팀워크는 붕괴 직전의 위기로 치닫는다. 아웅다웅해도 늘 돈독한 우애를 자랑하던 '석삼패밀리'가 과연 무사히 여행을 끝마칠 수 있을지 시청자들의 궁금증이 치솟고 있다.제작진은 "멤버들의 거침없는 속마음에 현장 스태프들조차 숨을 죽이고 지켜봤다"라며 "결국 평화주의자 이상엽 폭발하게 만든 이 리얼한 갈등의 끝이 과연 화해일지, 아니면 진짜 각자도생일지 본 방송에서 확인하실 수 있을 것"이라고 전했다.한편, TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1'은 매주 토요일 오후 7시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr