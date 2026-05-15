배우 장동주가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 장동주가 돌연 은퇴를 선언했다.장동주는 15일 새벽 자신의 인스타그램을 통해 "오랜 시간 배우라는 이름으로 살아오며 참 많은 사랑과 응원을 받았다"며 말문을 열었다.그는 "카메라 앞에서 웃고 울었던 모든 순간들이 제 인생에서 가장 빛나는 시간이었다"면서도 "오늘을 마지막으로 배우로서의 삶을 내려놓으려 한다"고 밝혔다.장동주는 "비록 무대는 떠나지만, 여러분이 보내주신 마음은 평생 잊지 않겠다"며 인사했다.앞서 장동주는 지난해 10월 SNS에 "죄송합니다"라는 짧은 문구를 올린 후 돌연 잠적했다. 당시 장동주의 소속사 넥서스이엔엠 측은 "연락이 두절된 상태"라고 밝혔다. 몇 시간 후 소속사는 "장동주의 소재를 확인했다"며 "다행히 나쁜 상황은 아니다. 걱정을 끼쳐서 죄송하다"고 전했다.이후 장동주는 한 달여 만인 11월 "최근 사적인 상황으로 인해 연락이 원활하지 않아 심려를 끼친 점 진심으로 사죄드린다. 여러 사정이 겹쳐 잠시 스스로 정비할 시간이 필요했다"고 설명한 바 있다.장동주는 최근까지 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서 현우석 역으로 출연했다. 배우 김혜윤, 로몬과 호흡을 맞췄다.안녕하세요 장동주입니다.오랜 시간 배우라는 이름으로 살아오며참 많은 사랑과 응원을 받았습니다.카메라 앞에서 웃고 울었던 모든 순간들이제 인생에서 가장 빛나는 시간이었습니다.부족한 저를 믿어주시고 함께해주신 감독님, 스태프분들, 그리고 동료 배우분들께 진심으로 감사드립니다. 무엇보다 늘 제 곁을 지켜주신 팬분들 덕분에 끝까지 행복하게 걸어올 수 있었습니다.오늘을 마지막으로 저는 배우 장동주로서의 삶을 내려놓으려 합니다. 비록 무대는 떠나지만, 여러분이 보내주신 마음은 평생 잊지 않겠습니다.지금까지 배우 장동주를 사랑해주셔서 진심으로 감사합니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr